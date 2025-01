Sanremo, quella voce su Fedez: "Una canzone contro la Ferragni". Il titolo choc

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo, sale l’attesa per la kermesse in programma al Teatro Ariston. Uno dei grandi protagonisti sarà Fedez: a quattro anni dalla prima partecipazione insieme a Francesca Michielin, il rapper ha deciso di rimettersi in gioco. Grandi aspettative per il brano “Battito”, ma non solo. C’è chi non vede l’ora di assistere a un faccia a faccia con il rivale – in musica – Tony Effe dopo il dissing di cui tanto s’è parlato. Ma attenzione al possibile coinvolgimento dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Fedez sarebbe pronto ad attaccare frontalmente l’ex coniuge. In che modo? Nella quarta serata, quella dedicata alle cover: il rapper avrebbe scelto di eseguire il brano “Bella stronza” di Marco Masini. Impossibile non vedere un riferimento diretto alla Ferragni dopo la dolorosa rottura.

“Nel vasto repertorio della musica italiana, c’erano sicuramente alternative migliori. Invece, ancora una volta, sembra che l’attenzione mediatica abbia la precedenza su tutto” la sottolineatura di Parpiglia: “Ma attenzione: se questa notizia dovesse essere smentita, sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale”. Per il momento non sono giunte conferme (comprensibile, si aspetterà l’annuncio di Carlo Conti) ma nemmeno smentite.

Uscita nel 1995, “Bella stronza” è una delle canzoni più famose di Marco Masini ed è nota per

alcune parolacce all’interno del testo. Cantata da Fedez, complice il recente passato, rappresenterebbe una vera e propria bomba mediatica e probabilmente ruberebbe la scena alla maggior parte degli altri artisti in gara.