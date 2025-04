Santarelli e Grondona al top

Luigi Santarelli

È un ottimo segnale che Luigi Santarelli (nella foto) e Filippo Grondona siano stati inseriti nella lista di Forbes degli Under 30 più influenti nella categoria Media & Marketing. È un ottimo segnale perché sono due giovani in controtendenza, si sono costruiti da soli, con la necessaria gavetta, le scelte qualche volta sbagliate e la faticosa costanza di chi decide di mettersi in gioco e non bada troppo a quanti sforzi bisogna fare. Prendete Santarelli, 26 anni, voce ormai riconoscibile di Rtl 102.5, in questi anni è anche diventato giornalista e si è laureato in Ingegneria, cose che ormai sembrano fuori moda ma sono traguardi che rendono l’idea dell’impegno e della forza di volontà.

Non si finisce nella Top 30 di Forbes per caso.

Anche Filippo Grondona, 25 anni, voce di R101, ha uno stile che lo rende riconoscibile proprio perché non ha gli stessi accenti e gli stessi contenuti dettati dalla moda. Conduce Quelli del Weekend nel fine settimana e qui e là lo si vede in tv.

Ma il valore aggiunto della presenza di due speaker radiofonici in una lista così significativa è che confermano la radio come serbatoio di talento e come media capace di attirare anche l’attenzione di giovani e giovanissimi considerati distanti da questo mondo. Insomma, un bel colpo. Per tutti.