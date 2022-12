I Santi francesi: ecco chi è il duo che ha vinto X Factor

" Non ci capiamo niente! Siamo grati al programma a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Qua dentro non siamo mai cambiati ". Con queste parole i Santi Francesi hanno ringraziato il pubblico per avergli regalato la vittoria di X Factor 2022. Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), duo torinese, hanno trionfato nella sedicesima edizione dello show di Sky confermando i pronostici della vigilia, che li volevano già trionfatori della finale al Mediolanum forum di Assago.

Contrariamente agli altri concorrenti di X Factor 2022, i Santi Francesi sono arrivati alle audizioni di giugno forti di importanti esperienze pregresse. Live, album (nel 2019 "Tutti Manifesti") e addirittura un'apparizione a Amici di Maria de Filippi qualche anno fa, quando erano un trio e si facevano chiamare The Jab. Una delle loro canzoni - "Giovani favolosi" - è stata persino inserita nella soundtrack della terza stagione della serie cult "Summertime". E l'esperienza sul palco si è vista sin da subito. Rkomi li ha voluti nella sua squadra e li ha condotti in un viaggio musicale multigenere che ha valorizzato le loro doti artistiche. Dalla prima puntata alla finalissima di X Factor i Santi Francesi hanno conquistato il pubblico (non sono mai finiti a rischio eliminazione) e con il loro inedito "Non è così male", un brano elettro-pop originalissimo, hanno conquistato già le radio.