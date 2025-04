“Sarà Re entro sei anni”. William pensa al suo futuro sul trono

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti gli eredi al trono si preparano quotidianamente al momento in cui dovranno mettere la corona sul capo. Sanno che, salvo casi imprevedibili, la loro ascesa al potere è solo una questione di tempo. Poco importa che l’attesa sia di pochi anni o di decenni, il compito dei futuri Re è arrivare il più possibile pronti a questo appuntamento con il destino. La stessa consapevolezza caratterizza anche la vita del principe William che, secondo gli insider, starebbe accelerando la sua formazione in vista di una successione non così lontana come potremmo pensare. Proprio per questo il primogenito di Carlo III starebbe anche pensando a come tutelare la privacy dei suoi figli quando salirà al trono.

“Un Re che porta a scuola i figli”

The Times ha riacceso i riflettori sulla successione al trono britannico, sottolineando che quando il principe William metterà sul capo la corona assisteremo a un cambiamento storico nella monarchia britannica. Secondo le fonti potremmo vedere un sovrano che ha un atteggiamento più moderno e molto più informale verso l’istituzione rispetto ai suoi predecessori. Un uomo che addirittura “porta a scuola i suoi figli” , come accade ora. La questione del futuro dei piccoli George, Charlotte e Louis sarebbe la più importante per l’erede al trono, che già ora starebbe valutando delle possibili strategie per proteggere i bambini dalla curiosità, a volte davvero invadente, dei media e, di riflesso, dell’intero pianeta.

Una fonte ha dichiarato a The Times: “Si starà chiedendo: ‘Se i miei figli saranno ancora giovani quando accetterò il grande compito [a cui sono destinato], come difenderò la loro privacy’?” . Un altro nodo da sciogliere riguarda la futura residenza ufficiale di William e Kate. Secondo un altro insider neppure i principi di Galles avrebbero intenzione di vivere a Buckingham Palace una volta saliti al trono. Il Palazzo sarebbe troppo grande, troppo austero, eccessivamente formale per accogliere una famiglia proiettata verso il mondo, che non vorrebbe affatto ritirarsi tra mura secolari né, per estensione, rinchiudersi nella gabbia dorata del protocollo.

“Entro sei anni”

Il principe William potrebbe persino diventare Re molto presto. Tra pochissimo tempo, secondo alcuni. “Gli insider reali pensano a un arco di tempo di circa sei anni” per l’ascesa al trono, ha riportato l’esperto reale Tom Eden. Non è chiaro come possano essere tanto precisi riguardo a una questione simile. Per ora Carlo III, seppur malato, continua le terapie e non vi è alcun impedimento allo svolgimento dei suoi doveri. Nulla, almeno in apparenza, farebbe intuire che si trovi in una condizione di emergenza, anche se sappiamo molto poco sulla natura del tumore che gli è stato diagnosticato più di un anno fa. Inoltre non sembra che Sua Maestà pensi alla possibilità dell’abdicazione.

In ogni caso è impossibile prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, se William salirà al trono alla morte del padre, o per la rinuncia di questi, oppure ancora se ci sarà un periodo di reggenza. Su una cosa, però, le fonti riportate da The Times parrebbero d’accordo: il principe di Galles “ha giocato le sue carte in modo intelligente, scegliendo” fin da ora come sarà il suo regno. “Gli ha dato la forma che voleva” , hanno continuato gli insider. “Ci ha pensato in anticipo perché non voleva lasciarsi trasportare e poi scoprire che non aveva avuto voce in capitolo. Ѐ una delle qualità che definiscono quest’uomo”.

Il principe non vorrebbe essere un futuro sovrano assente per la famiglia, ma “avere una vita il più possibile normale”, con “tempo privato da dedicare ai suoi cari” e “avere il controllo sul modo in cui organizza la sua vita e il suo lavoro” .

“ha una grande influenza dietro le quinte per quel che concerne la responsabilità delle decisioni. Affrontano tutto in team”

“è molto compatta, molto vicina, molto forte”.

Accanto a William e sulla sua lunghezza d’onda c’è Kate , che per gli insider. La vera forza dell’erede al trono sarebbe proprio la moglie . La loro coppia, assicurano le fonti,