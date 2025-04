L'amore, le nozze, la malattia. Così è cambiato il legame di William e Kate

Il prossimo 29 aprile William e Kate festeggeranno il loro 14° anniversario di matrimonio. Quest’anno, però, la ricorrenza è ancora più speciale, perché arriva dopo gli annunci della principessa relativi alla fine della chemioterapia (9 settembre 2024) e alla remissione dal cancro (15 gennaio 2025). Il ricordo delle nozze all’Abbazia di Westminster diventa, così, una specie di giogo di una bilancia immaginaria: il fulcro è la loro storia d’amore, mentre i due piatti rappresentano il passato fino alla malattia di Kate e il futuro fatto di trepidazione e speranza nella guarigione completa della principessa. Per ora ciò che è stato ha un peso enorme sulla quotidianità dei principi, ma pian piano che i mesi passano l’ansia per il futuro potrebbe indebolirsi, trasformandosi nella convinzione di una totale ripresa. Tra il dolore e le aspettative sta la consapevolezza del nuovo presente della coppia, una presa di coscienza più profonda che avrebbe cambiato William e Kate come persone, ma anche il loro rapporto.

“In salute e in malattia”

Sono passati 14 anni dal matrimonio da favola di William e Kate. Una giornata memorabile, quasi sospesa in un specie di eterno presente da fiaba, dove le nozze tra il principe e la principessa sembrano il punto d’arrivo dell’intera esistenza. Non vi è alcun bisogno di narrare ciò che accade dopo il “sì”, perché sappiamo tutti che sarà di infinita (forse pure monotona, dipenda dai punti di vista) felicità. La vita vera, però, non è una linea piatta che scorre sempre nella stessa direzione (e meno male, almeno per certi versi). Il royal wedding di William e Kate è stato il perfetto punto d’incontro tra la favola e la realtà: quel 29 aprile 2011 non è poi così lontano nel tempo, eppure sembra quasi che siano trascorsi chissà quanti anni. Questa percezione deriva dal fatto che il matrimonio dei principi sarebbe rimasto, in qualche modo, nella dimensione rarefatta della fiaba. Invece tutto ciò che è accaduto dopo, i figli, la lite con Harry, la morte della regina Elisabetta, l’ascesa di Carlo III, il cancro, si è sviluppato nella dimensione più consistente della realtà. Ed è proprio questo che cambia le persone.

Un legame “più aperto”

Sappiamo molto della storia d’amore di William e Kate, dal primo incontro alle nozze. Sono stati versati i classici fiumi d’inchiostro sul periodo del fidanzamento, sui litigi, sull’ingresso a corte della principessa. Conosciamo abbastanza bene la coppia glamour, apparentemente impeccabile. Il loro rapporto, però, è cambiato negli anni, raggiungendo una profonda maturità con la malattia della principessa, sostengono gli esperti reali. L’anno spartiacque tra ciò che William e Kate erano e ciò che sono diventati è stato il 2024. Ricordiamo che proprio il 7 novembre scorso, nell’intervista al termine del viaggio in Sudafrica citata dal People, l’erede al trono lo definì “orribile” , aggiungendo: “È stato probabilmente l’anno più difficile della mia vita”. Quegli ostacoli, però, avrebbero rafforzato il legame dei principi: “Per la principessa la famiglia, suo marito e i bambini, sono più importanti di qualunque altra cosa” , ha dichiarato un insider sempre al People, specificando che ora il loro legame sarebbe “più aperto” , soprattutto perché “[William e Kate] parlano insieme della loro relazione”.

Dichiarazioni d’amore in pubblico

I principi non temono di mostrare il loro amore di fronte al mondo intero, cosa impensabile durante il regno di Elisabetta II. Tuttavia non lo limitano alla coppia, ma ampliano il concetto, comprendendo i figli. Non è una dichiarazione d’amore esclusiva, tra sposi, ma inclusiva, da genitori. Per esempio il 21 giugno 2024, giorno del 42° compleanno di William, Kate scrisse su Instagram: “Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto” , pubblicando una foto che ritraeva il principe e i bambini. Il 9 gennaio 2025, in occasione del compleanno di Kate, il marito ha replicato: “Alla moglie e alla madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata eccezionale. George, Charlotte, Louis e io siamo così fieri di te…Ti vogliamo bene” , includendo un’immagine in bianco e nero di Kate. A tal proposito la biografa reale Ingrid Seward ha commentato: “William deve sentirsi così fortunato che Kate abbia superato [tutto] questo da voler raccontare al mondo del suo amore. Ciò dimostra la loro intimità nell’aver condiviso insieme quel viaggio” . La sofferenza li avrebbe uniti ancora di più, secondo l’esperta, portandoli a fare un passo tutt’altro che scontato in una coppia: “Sono in grado di esprimere se stessi come non avrebbero mai fatto prima” .

“Innamorati”

Il video del 9 settembre 2024 con cui la principessa del Galles ha annunciato di aver terminato la chemioterapia è emblematico di queste dimostrazioni d’affetto in pubblico: William e Kate si guardano negli occhi, passeggiano tenendosi mano nella mano, si abbracciano, ridono insieme, complici, accanto ai loro figli. “…Vediamo un po’ di quell’amore espresso da un punto di vista fisico in un modo tanto inaspettato quanto insolito” , ha scritto la giornalista Sarah Vine sul Daily Mail, puntualizzando che William e Kate starebbero “presentando se stessi non solo come reali, come genitori, ma anche come innamorati” . Un grande cambiamento per l’immagine della Corona e della royal family. Grazie ai futuri sovrani sia l’istituzione, sia le persone che la compongono non sono più delle figure bidimensionali, diciamo così, cioè apparentemente fatte solo di dovere e di protocollo, ma diventano tridimensionali, umanizzandosi, mostrando i loro sentimenti.

“Fortunati a essere sposati”

I principi di Galles si sarebbero riscoperti anime gemelle: “Si sentono molto fortunati a essersi sposati” , ha affermato la storica reale Amanda Foreman al People. “Il loro matrimonio è forte e su questo sono sinceri” . Dello stesso parere è una fonte di Palazzo, che a Us Weekly ha rivelato: “Più di qualunque altra cosa sono orgogliosi del loro matrimonio e della loro bella famiglia. William e Kate sono più in sintonia che mai…Apprezzano ciò che hanno l’uno con l’altro” . Questi sentimenti e la grande intesa di coppia avrebbero aiutato Kate ad affrontare il cancro. Insieme all’amore per i figli sarebbero i pilastri su cui la principessa starebbe ricostruendo la sua quotidianità nonostante la malattia: “Ha messo una pietra sopra lo scorso anno e può voltare pagina”, ha detto un insider al People. “È talmente positivo usare la parola remissione e sembra che sia stato sollevato un velo sulla loro vita dell’anno scorso e [ora] possono andare avanti con positività e speranza” “.

“La costante della sua vita”

Il cancro ha cambiato entrambi i principi, facendo toccare loro, forse, il punto più alto della maturità, della consapevolezza. William è stato sempre accanto alla moglie, facendole sentire la sua presenza, il suo supporto, il suo amore. “Non c’è alcun dubbio sul fatto che William sia stato la roccia di Catherine” , ha detto l’esperto reale Robert Jobson a Hello. “Lui è la costante della sua vita, lei è al centro della sua” . Tuttavia a sperimentare la trasformazione più particolare, più intensa sarebbe stata Kate. Se osserviamo gli ultimi video e foto pubblicati sui social, a partire dal già citato video del 9 settembre 2024, fino a quelli del 14 e del 15 aprile 2025 con gli scout a Lake District (Nord Ovest dell’Inghilterra), troviamo un elemento comune: la natura. “Percepisco una riconnessione emotiva spirituale e molto intensa” , afferma Kate nell’ultimo filmato pubblicato, riferendosi all’ambiente circostante. Poi racconta: “È…così significativo per me come luogo in cui trovare un equilibrio e una sorta di senso di pace e di riconnessione con un mondo altrimenti molto frenetico”.

Svolta spirituale

La riscoperta della natura farebbe parte di una svolta spirituale (e anche religiosa) della principessa, condivisa da William. Non a caso lo scorso 30 marzo, in occasione della Festa della Mamma, Kate ha pubblicato sui social un video sulla bellezza e la maestosità della natura con un messaggio dedicato al potere calmante e rigenerante che questa ha su di noi: “Nell’ultimo anno la natura è stata il nostro rifugio” . Da notare che Kate ha usato la parola “sanctuary” , che si può tradurre sia con il termine “rifugio”, sia con il termine “santuario”, oppure “tempio” . Una scelta interessante, poiché esprime bene il concetto di spiritualità secondo la futura Regina. In fondo un santuario è anche un rifugio, un luogo di calma e riflessione. In questa prospettiva la natura è intesa come riparo, sollievo dell’anima, della mente e del corpo dall’impazienza che caratterizza la nostra realtà.

Madre Natura

Non solo: per Kate la natura è la Madre Terra che accoglie e protegge, cioè una specie di personificazione di una mamma più grande da cui noi tutti veniamo e a cui tendiamo: “In questa Festa della Mamma celebriamo Madre Natura e riconosciamo quanto il nostro legame con il mondo naturale può aiutare a nutrire il nostro io interiore, ma anche a ricordarci il ruolo che abbiamo all’interno del ricco intreccio della vita”. Un messaggio, questo, molto profondo, di ricerca di se stessi, un altro punto in comune tra Kate e William che, infatti, come ha ricordato Harper’s Bazaar, hanno deciso di trascorrere la Pasqua 2025 lontani dagli impegni reali, nella residenza di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk.

Un anniversario romantico

William e Kate festeggeranno il 14° anniversario di matrimonio in Scozia, dove sono conosciuti anche con il loro titolo scozzese, ovvero duchi di Rothesay. In un certo senso torneranno sul proverbiale “luogo del delitto”, poiché è proprio lì che si sono conosciuti e innamorati, per la precisione durante gli studi all’Università di St. Andrews, nel 2005. Ancora una volta sarà un’immersione nella natura. Infatti lo scopo del viaggio, ha rivelato il Sun, è quello di “mettere in rilievo l’importanza della salvaguardia e della difesa dell’ambiente naturale” . I principi trascorreranno due giorni sull’Isola di Mull. Visiteranno la città di Tobermory, dove incontreranno artigiani, agricoltori e i ranger della Ardura Community Forest. Con ogni probabilità vedremo, o potremo intuire anche dai piccoli gesti, l’intesa di coppia di William e Kate.

“Il loro prossimo anniversario è una testimonianza non solo del loro amore, ma anche della loro unità. Sono certo che riconosceranno il loro percorso, consapevoli che la loro forza sta nell’essere insieme. Gli alti e bassi che hanno superato insieme hanno consolidato il loro legame, che ora è incrollabile”.

Lo scorso anno, su Hello, l’esperto reale Robert Jobson fece un commento rimasto attuale: