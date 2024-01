"Sarà il ruolo della sua vita". Così Meghan Markle torna a recitare

Non ha mai dimenticato il suo passato da attrice e ha sempre cercato le attenzioni del pubblico, anche quando era la duchessa di Sussex. Andare via da Londra insieme al Principe Harry e vivere a Los Angeles è stato un atto di vera ribellione per Meghan Markle che, a più di quattro anni dalla famigerata Megxit, è ancora un argomento caldo per gli estimatori della famiglia reale inglese. Non essendo più duchessa e libera dalle “regole” di Corte, la ex duchessa può finalmente pensare ai suoi progetti lavorativi. Non tutti hanno fruttato l’attenzione che lei sperava, come il documentario di Netflix che dopo il boom iniziale si è afflosciato nel corso delle settimane. Ma, come ha riportato il magazine Express, ci sono novità all’orizzonte per Meghan Markle. Di fatti, il giornale inglese parla di un possibile accordo con NBC e di una serie tv da protagonista.

“Sarà il ruolo di una vita”, così recitano i rumor sul ritorno in tv di Meghan. La Markle avrebbe infatti ricevuto un’interessante offerta che non sarebbe intenzionata a rifiutare. Tornerebbe a recitare ma da protagonista in uno spin-off della serie Suits. Secondo Express, il progetto sarebbe già ben avviato. La NBC Universal – il canale che ha i diritti di trasmissione - sarebbe ben propensa a dare il via libera allo show e, cosa più importante, pare che molti episodi siano già in fase avanzata di scrittura per mani di Aaron Korsh, creatore dello show originale in onda negli Usa (qui in Italia su Netflix) dal 2011 al 2019. La serie anche se è finita da tempo è tornata a far parlare di sé e, soprattutto, è tornata in cima alle classifiche di Netflix, tanto da spingere i produttori a pensare di scrivere uno spin-off.