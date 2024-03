Sara Tommasi, la sua nuova vita (felice) a Sharm el-Sheik

Ne ha passate veramente tante Sara Tommasi, per molti anni in una situazione di salute e di vita che ha fatto preoccupare molti, ora per fortuna e anche grazie all'amore, è tornata di nuovo a vivere ed è molto felice.

Il suo racconto

A raccontarlo proprio lei in un'intervista al settimanale Diva e Donna dove ha spiegato di essersi trasferita a Sharm el-Sheik per motivi di lavoro: “ Dovevo registrare delle pubblicità, ma poi io e Antonio ci siamo innamorati di questo posto. Io avevo dei risparmi, mi mantengo anche grazie a degli investimenti immobiliari, lui il suo lavoro di manager dello spettacolo lo può fare anche via computer. Così molti mesi all’anno li passiamo qui", ha detto entusiasta.

La nuova felicità

Una nuova vita che le ha regalato una nuova felicità dopo anni bui fatti di dipendenza e abuso di droghe e alcol, che l'avevano portata anche a girare anche film a luci rosse, forse, c'è da specificarlo, non proprio per sua volontà. Per fortuna tutto è passato e il racconto di quegli anni per lei ora è solo un brutto ricordo. “ Molti si sono approfittati di me, ma non mi importa: è un capitolo chiuso. La cosa importante è che sono riuscita a superare la mia malattia, che mi ha fatto vivere anni brutti. I miei genitori e Antonio mi hanno aiutato ”. Antonio è il marito di Sara, un uomo che ha capito la sua anima e le sue diofficoltà.

“ Mi sono innamorato del suo sguardo -spiega - fragile ma nello stesso tempo pieno di energia. Avrebbe potuto compiere anche gesti estremi per quello che aveva vissuto, invece voleva farcela. Per la prima volta nella mia vita sono riuscito, grazie a lei, anche a piangere, senza vergognarmene. Ma da solo non potevo aiutarla e allora l’ho convinta a tornare dal suo psicoterapeuta. E quando ha iniziato a stare bene, è stata lei ad aiutare me ”.

Il futuro in tv