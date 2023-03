"Scaricatore di porto". I pesanti insulti rivolti ad Emma

È accaduto ancora una volta: gli utenti del web si sono scatenati con insulti gravi e allusioni prive di qualsivoglia fondamenta. Come ben sappiamo, molto spesso, capita che ad essere presi di mira sono i volti maggiormente noti agli utenti e, questa volta, a farne le spese è stata la cantante Emma che ha subito offese molto gravi sul suo account ufficiale di Twitter. La cantante, però non le ha mandate di certo a dire, infatti, ha prontamente risposto a coloro che le hanno fatto pesanti attacchi.

I gravi insulti

A scatenarsi contro la Marrone su Twitter, in particolar modo, è stato un certo Massimo che si è lasciato andare a tweet davvero privi di buon senso, salvo poi cancellarli. A lui, poi, si sono anche aggiunti ulteriori commenti deliranti, provenienti da altri utenti. Qualcuno, invece, malgrado i tweet fossero stati cancellati dall’hater, si è prontamente accorto dei messaggi pubblicati ed ha voluto prendere le difese di Emma, invitando non solo l’uomo a tacere, ma definendolo anche cafone, maleducato e ignorante.

Queste le parole del tweet, in seguito rimosso da tal Massimo: “E comunque nella coppia lei fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno”.

Hey bella,fino a prova contraria in Italia vige ancora la libertà di espressione e di parola, e posso dire chi mi piace e chi non mi piace. In secondo luogo accetto al limite replica dall’interessato, ma non certo da te.. non ti conosco e nemmeno mi interessa farlo. Buona serata https://t.co/rzO8pimTcn — Massimo (@massimogenovali) March 27, 2023

La replica di Emma

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che è riuscita a notare in tempo l’uscita poco carina dell’odiatore, non ha lasciato correre la questione e ha subito risposto per le rime: “Mai viste così tante persone ignoranti e inutili sotto a un post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti”.

A questo punto il leone da tastiera ha anche replicato alla cantante in maniera davvero surreale, aggravando, così, ulteriormente la sua posizione: “ Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così!".

Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così! https://t.co/pQyTeasL9C — Massimo (@massimogenovali) March 27, 2023

Non contento, l’hater ha continuato anche scagliandosi contro chi avesse difeso la Marrone: "Perdonami ma a me ispira questo, che posso farci? Mi piace come artista, ma come donna no, è troppo mascolina e io preferisco la femminilità in una donna. Poi ok, scaricatore è eccessivo? Ok, ritiro l’aggettivo, ma il senso era quello. Posso esprimere un giudizio o no!?" , così tal Massimo ha cercato di difendersi.

A fare arrabbiare ulteriormente Emma, si è messa anche una certa Maria Grazia che ha dato insensatamente della “zoc***ola” all’artista pugliese. Anche qui, l’ira della cantante non si è fatta attendere e ha così risposto: “Cara Maria Grazia Paglini, ti ho scelta come esempio dello schifo più totale che circola su Twitter. Adesso hai anche tu un po’ di popolarità, ma non ti montare la testa. Mi raccomando”.