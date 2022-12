"Natale con papino?", " Vi auguro le peggiori sofferenze". Emma sbotta contro l'hater

Gli hater non si fermano neppure di fronte alla morte o al dolore per un lutto. Sono pronti a attaccare sempre, trincerandosi dietro a una tastiera e a uno schermo, e rimanere a guardare in silenzio a volte è proprio impossibile. Lo è stato per Emma Marrone, che ha riversato sui social network tutto il suo odio e disgusto nei confronti di una odiatrice del web, che su Instagram l'ha ferita nel peggiore dei modi: scherzando sulla morte del padre.

L'artista è tornata in Salento per trascorrere le festività natalizie con la madre e il fratello. Con loro, per il primo anno, non ci sarà Rosario, il padre, morto a inizio settembre a causa della leucemia. Emma Marrone non ha voluto però rinunciare a passare il Natale con la sua famiglia per stringersi a loro in questo difficile momento ancora troppo fresco per essere superato. La cantante ha condiviso alcuni scatti sulla sua pagina Instagram, ma sotto a uno di questi è comparso un commento dei peggiori: "Come festeggerai natale? Con mamma e papino? ".

Un macabro sfottò con l'evidente intento di colpire Emma, che ha centrato il segno. L'artista furiosa per le terribili parole ha così scritto un messaggio indirizzato all'utente e a tutti gli odiatori del web, condividendolo nelle sue storie Instagram: " Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la merda di questa società vi nascondete dietro falsi profili, perché oltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di merda che hai". Poi Emma ha ricondiviso la replica su Twitter, aggiungendo: "Vi auguro le peggiori sofferenze ". E come dargli torto.

Perché il commento negativo ci sta. Lo sfottò anche. Ma la cattiveria che colpisce gli affetti, quelli più cari che sono venuti a mancare, proprio no. Soprattutto perché non è la prima volta che Emma Marrone viene travolta dall'odio social proprio in conseguenza della morte del padre Rosario. Subito dopo il decesso dell'uomo, sui social si scatenarono i no-vax che sostenevano che Marrone fosse morto a causa del vaccino o addirittura che la malattia fosse naturale conseguenza delle dosi ricevute. Poi i video "rubati" prima del funerale e i nuovi commenti sui social network. Un dolore che si aggiunge al dolore.