Scarlett Johansson fa causa all'intelligenza artificiale: "Basta usare il mio volto"

L'intelligenza artificiale (AI) non sempre è un mezzo utilizzato con scopi nobili, anzi: ne sa qualcosa la famosissima attrice americana Scarlett Johansson che ha deciso di rivolgersi alle vie legali contro un'app che utilizza l'AI e non ha chiesto alcuna liberatoria per poter utilizzare la sua immagine che è stata sfruttata senza consenso per una pubblicità online.

Il video-annuncio incriminato

Come riportato dal quotidiano Variety, la Johansson è apparsa in un breve video di 22 secondi pubblicato sul social X da un'app che genera immagini modellate con l'intelligenza artificiale chiamata Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. I legali rappresentanti dell'attrice hanno dichiarato a Variety che la Johansson non è contrattualizzata con l'app e non ne rappresenta l'immagine: il suo avvocato, Kevin Yorn, si è subito mosso per la gestione legale del problema. Potrebbe sembrare un fatto di poco conto ma non in questo caso. " Non prendiamo queste cose alla leggera. Secondo la nostra consueta linea di condotta in queste circostanze, affronteremo la questione con tutti i rimedi legali a nostra disposizione ", ha dichiarato Yorn. Non appena appresa la notizia, i vertici dell'app hanno prontamente rimosso il video-annuncio.

Il tema dello spot pubblicitario

Lo spot, recensito da Variety, mostra un vecchio video-clip della Johansson mentre si trova dietro le quinte di "Black Widow" della Marvel. " Che succede ragazzi? Sono Scarlett e voglio che tu venga con me..." , direbbe l'attrice prima di coprirsi la bocca e avvenga il passaggio con fotografie generate dall'intelligenza artificiale che sembrano identiche all'attrice. Una falsa voce imita la Johansson che nel video promuove l'app in questione e l'intelligenza artificiale. " Non si limita agli avatar. Puoi anche creare immagini con testi e persino i tuoi video AI. Penso che non dovreste perderlo" , afferma una voce che si spaccia per quella dell'attrice di 38 anni.

In qualche modo, però, i produttori avevano provato a cavarsela senza essere denunciati ma non ci sono riusciti: a nulla, infatti, è servita la scritta sotto la pubblicità che recitava " Immagini prodotte da Lisa AI. Non hanno niente a che fare con questa persona. Molteplici app Lisa AI, create da Convert Software, rimangono su App Store e Google Play" . Contattato da Variety, il produttore dell'app ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.