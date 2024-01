"È uno scherzo?". Selvaggia Lucarelli contro Daniele Dal Moro

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Daniele Dal Moro. Alcune ore fa, infatti, è stata diffusa una locandina di una serata benefica contro la violenza sulle donne, che si terrà a Verona il prossimo 20 gennaio, in supporto di associazioni come “Casa delle donne maltrattate”. L’evento è dedicato alla memoria di Chiara Ugolini, la giovane 27enne uccisa nel 2021 nella sua abitazione nel veronese dal suo vicino di casa. A far andare su tutte le furie Selvaggia Lucarelli, la scelta del conduttore dell’evento. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, ex volto di Uomini e Donne e noto soprattutto per la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

La squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello

Come anticipato, la giornalista ha criticato la scelta di far condurre un evento come quello dedicato a Chiara Ugolini all’ex gieffino. Il motivo? I comportamenti del giovane veronese che, secondo lei, non lo designerebbero come la persona ideale per condurre una serata di tale importanza. In particolare, la giornalista ha ricordato che Dal Moro venne squalificato dal reality di Canale 5 per alcuni suoi atteggiamenti ritenuti aggressivi ai danni della sua fidanzata, Oriana Marzoli. Quest’ultima, all’epoca, decise di difendere il fidanzato spiegando che insieme stessero soltanto scherzando. Tuttavia, la versione della Marzoli non servì a nulla, dal momento che comunque Dal Moro venne squalificato e fu costretto a lasciare la Casa di Cinecittà, senza poter nemmeno spiegare la sua versione dei fatti.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Secondo Selvaggia Lucarelli, però, ci sarebbero anche altri motivi per cui Daniele non dovrebbe condurre l’evento. Ormai, infatti, Dal Moro e la Marzoli ci hanno abituati a dei continui tira e molla che si concludono spesso con delle esternazioni molto forti da parte dell’imprenditore veronese. Così, la giornalista ha ricordato quella volta in cui, lo scorso novembre, Daniele – dopo essersi lasciato con Oriana – ha pubblicato un video molto ambiguo con un accendino a forma di pistola, aggiungendo anche di non avere più nulla da perdere.

Non ho capito se è uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da DANIELE DAL MORO. Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per… pic.twitter.com/b7qGPMzJgw — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 5, 2024

“Non ho capito se è uno scherzo. C'è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da Daniele Dal Moro”, ha scritto la giornalista sui social. poi, ha aggiunto: “Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo”. Infine, ha tuonato: “Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?”. A corredo di ciò, Selvaggia ha anche aggiunto una serie di articoli in memoria delle vecchie polemiche che hanno visto protagonista Dal Moro.

La replica di Daniele Dal Moro

La reazione del giovane veronese non si è fatta attendere. Così, Daniele ha replicato duramente, pubblicando un threads e scrivendo: “Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te..Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza”. Inutile dire quanto i social si siano infiammati dinanzi a questo dibattito. Anche in questo caso, non mancano di certo gli schieramenti: alcuni concordano pienamente con la giornalista, altri, invece, si sono schierati in difesa dell’ex gieffino. Insomma, adesso non ci resta altro che attendere per scoprire se Daniele Dal Moro riuscirà a tenersi stretto il ruolo di conduttore dell’evento benefico previsto per il 20 gennaio.