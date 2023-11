"Non riesco a stare senza di lui..." Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli di nuovo insieme

Ormai non ci stupiamo più. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati insieme; eppure, soltanto pochi giorni fa, i due avevano annunciato l’ennesima rottura, lasciando intendere che questa volta non ci fosse alcun modo di tornare indietro. Nulla di tutto questo, perché poche ore fa è arrivato l’annuncio della modella venezuelana sul ritorno di fiamma con l’ex gieffino.

Il riavvicinamento

A dare la notizia, proprio l’influencer attraverso una diretta su TikTok. Oriana, infatti, ha spiegato di essere tornata insieme al modello veronese. Il motivo? Stando alle sue parole, la Marzoli non riuscirebbe a stare senza di lui: “Da due giorni ho un altro viso. Sono più tranquilla e rilassata” , ha esordito Oriana. Poi, ha continuato: “Anche se non volevo dirlo ancora, sapete il motivo. È Dani. Io lo amo” .

È a questo punto che l’ex finalista del Grande Fratello Vip ha annunciato di essere tornata insieme a Dal Moro: “In realtà non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me. Anche se siamo due scemi, in realtà deve essere così” . Infine, ha concluso ringraziando: “Grazie di tutto, per il sostegno e per il vostro supporto” .

La rottura tra Daniele e Oriana

Soltanto pochi giorni fa, Daniele aveva annunciato su Instagram di aver messo un punto definitivo alla storia con Oriana, svelando anche di aver regalato un anello all’ormai ex fidanzata. “Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello, è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo” , aveva scritto Daniele in un lungo sfogo sui social. E ancora, con l’amaro in bocca il modello aveva tuonato: “Ma la verità, Oriana, è che se mi avessi amato davvero come io ti ho amata, l’unico posto in cui saresti stata felice è con me. Avrei apprezzato molto di più se fossi stata onesta, perché io non sono un idiota e so cosa una persona può fare per un sentimento così grande” .