“Se fosse stato un uomo bianco, etero e di destra…”. La verità su Ferragni e Pandoro-gate

Il pandoro-gate potrebbe essere la prima, vera, pietra sul fenomeno Ferragnez. Il caso ha scavallato i confini italiani, venendo trattato anche dalla BBC: considerando che il pubblico dell'influencer di Cremona è internazionale, il danno reputazionale per lei è enorme. Mettendo tutto in prospettiva, Chiara Ferragni lavora con i brand: sono questi che le permettono di guadagnare i milioni con i post sponsorizzati. Ed è vero che, sebbene ci sia un crollo dei follower sul profilo Instagram dell'influencer, le interazioni sono in aumento: ma quale brand, oggi, vorrebbe legare il suo nome a quello di Ferragni? Eppure, all'interno della sua bolla social, che non è ininfluente, si continua a difenderla e a sottolineare che, dopotutto, ha rimediato al suo errore.

La vicenda sembra essere annacquata nella sua gravità. Al di là della multa, che senz'altro Ferragni pagherà in qualunque misura verrà confermata, e dei possibili sviluppi giudiziari della faccenda, c'è un elemento che viene volutamente omesso da parte di chi la difende. La parte più antipatica di questa vicenda, che è a livello etico e morale, non sono le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. È il coinvolgimento dei bambini oncologici in un'operazione commerciale che ha portato nelle tasche delle società riconducibili a Ferragni oltre un milione di euro e appena 50mila euro nelle casse dell'ospedale che quei bambini li cura. Lei ora ha annunciato che farà una donazione da un milione di euro a quell'ospedale, ma ciò non può cancellare quanto successo prima. Nemmeno se per fare l'annuncio urbi et orbi si è messa un maglioncino grigio infeltrito che dovrebbe accentuare il suo pentimento. Anzi no, nessun pentimento: è stato un "errore di comunicazione", che però è iniziato nel 2021 con le uova di Pasqua, quindi replicato nel 2022. Ma ha annunciato la donazione, quindi tutto a posto per la sua bolla.