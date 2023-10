“Come un animale in gabbia…” L’ira di Can Yaman contro il fan

Can Yaman non ci sta ancora una volta. L’attore turco, che ormai è diventato una star in Italia, spesse volte ha espresso il suo disappunto nei confronti dei fan invadenti ed inopportuni. Nelle ultime ore, però, è finito al centro di una nuova polemica per un altro episodio: infastidito da un fan, il trentenne gli ha gettato a terra il cellulare.

Il video “incriminato”

L’episodio è avvenuto proprio a Palermo, dove l’attore è impegnato nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, e più precisamente dinanzi all’Hotel delle Palme. Naturalmente, in pochissimo tempo il filmato è stato ricondiviso da numerosi utenti, facendo così il giro del web e diventando virale. D’altronde, Can Yaman è anche reduce dalla polemica per la presunta aggressione verbale di un negoziante, sempre nel capoluogo siciliano, e ancora una volta, durante le riprese della fiction targata Mediaset di cui è protagonista con Francesca Chillemi.

Ma cosa è accaduto realmente? Nel video si vede l’attore a bordo di un’auto e, sporgendo il braccio fuori dal finestrino, prima afferra il cellulare della persona che lo sta riprendendo e poi lo scaraventa direttamente per terra, evidentemente stizzito da quanto successo. Sui social c’è chi lo difende – non riuscendosi a spiegare il gesto dell’attore dal momento che spesso è stato paparazzato mentre chiacchierava con i suoi fan, a scherzare con loro e a concedere anche degli scatti insieme - e chi lo attacca per questo gesto impulsivo. A dare la propria versione dei fatti, però, ci ha pensato il diretto interessato.

Can Yaman lancia il cellulare di un fan pic.twitter.com/jxcW31c1kq — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) October 18, 2023

La versione di Can Yaman