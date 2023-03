Viola come il mare: un'altra fiction della tv trova il successo su Netflix

Disponibile dal 1° marzo su Netflix, la fiction di Canale 5, Viola come il mare, in pochissimi giorni si è già posizionata al quarto posto nella top ten delle serie del momento. Certamente è un dato indicativo dal momento che è l'ennesima fiction italiana della tv lineare che arriva sulla piattaforma di streaming online e registra un grande successo in pochi giorni.

Era già accaduto con Blanca (prodotta da Rai fiction e Lux Vide) che forte del successo ottenuto su Rai Uno è sbarcata su Netflix, ma soprattutto con il fenomeno del momento Mare fuori prodotta da Rai Fiction e Picomedia che, complice anche la pubblicazione delle prime due stagioni su Netflix, ha fatto registrare a Raiplay un record clamoroso, ottenendo con la terza stagione 8 milioni di visualizzazioni, 3,5 milioni di ore di visione e 300 mila iscrizioni alla piattaforma nell’arco di sole 24 ore.

Viola come il mare, che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, è stata realizzata da RTI e Lux Vide ed i dodici episodi diretti da Francesco Vicario sono andati in onda ogni venerdì sera, dal 30 settembre al 4 novembre 2022 in prima visione su Canale 5. Ogni episodio, ad eccezione del primo, riporta il nome di un colore associato ad un emozione o sentimento: Rosso come la solitudine, Blu come il pregiudizio, Verde come la rigidità, Giallo come le bugie, Arancione come la fiducia, Celeste come la libertà, Nero come il sacrificio, Bordeaux come gli errori, Indaco come le scelte, Rosa come il tradimento, Bianco come l’inizio e la fine. Francesca Chillemi e Can Yaman, dopo essersi incontrati nell’ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, hanno sfilato nella passerella del red carpet nella 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia proprio in occasione della presentazione della serie.

Basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini, segue le vicende di Viola che (interpretata da Francesca Chillemi) si trasferisce nella sua città natale, Palermo, con l’obiettivo di ritrovare il padre mai conosciuto. Nel capoluogo siciliano inizia a collaborare presso una testata giornalistica di cronaca nera. Essendo affetta da sinestesia cromo-musicale, un raro disturbo sensoriale a causa del quale associa un colore e una musica a ogni persona così da percepirne la vera aurea, Viola si rivelerà molto utile nella risoluzione di diversi casi. È così che conosce l’ispettore Francesco Demir (interpretato da Can Yaman) con il quale intesserà una relazione che andrà aldilà di quella unicamente professionale.

La pubblicazione su Netflix potrebbe portare la serie a ottenere ulteriore successo e popolarità rispetto a quello già riscosso su Canale 5, sperando così in una risonanza positiva per la seconda stagione che andrà in onda sulle reti Mediaset anche se a rimetterci sarà proprio la piattaforma Mediaset Infinity che per cedere l'esclusiva rimuoverà per un periodo di tempo tutti gli episodi. È ancora in dubbio quando la vedremo in tv, ma è stato lo stesso Luca Bernabei, ad di Lux Vide, a dare la conferma ufficiale della sua messa in onda in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Non ci resta altro che attendere.