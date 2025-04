"Se fossi in lui non parlerei oltre". Manila Nazzaro vuota il sacco su Lorenzo Amoruso

Ascolta ora 00:00 00:00

Manila Nazzaro è una delle concorrenti di The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale5. Nella puntata andata in onda ieri, Ilary Blasi ha affrontato con l'ex Miss Italia uno dei tasti maggiormente dolenti della sua vita personale, la separazione da Lorenzo Amoruso e l'inizio della relazione con Stefano Oradei. Le parole di Nazzaro nel corso della prima puntata del programma hanno scatenato le polemiche e c'è una data precisa che è al centro delle discussioni: il 4 gennaio. Quel giorno, Manila e Stefano pare si siano detti per la prima volta "ti amo" e avrebbero fatto l'amore. Questo dettaglio non è sfuggito ad Amoruso e a molti fan, perché in precedenza Nazzaro aveva dichiarato di aver lasciato Amoruso a gennaio e di aver iniziato la relazione con Oradei solo a marzo.

" Che sarebbe uscita questa cosa lo immaginavo. Diciamo che ho sempre regalato grandi luci della ribalta io ", ha esordito la concorrente di The Couple, lasciando intendere che sia lei a "regalare" notorietà e luci della ribalta agli altri, permettendo loro di parlare di lei. " Chi vive nella menzogna sa che prima o poi i conti vengono a galla. Io mi sono allontanata da quella casa insieme ai miei figli perché non c'erano comportamenti corretti da parte di quella persona. Chiederei rispetto per me e la mia famiglia. Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia ", ha spiegato ancora Nazzaro, che proprio per un discorso di tutela della privacay dei minori coinvolti ha preferito non entrare maggiormente nei dettagli, anche perché in passato è stata già fin troppo esposta e questo le ha causato non pochi problemi.

" Sono stata sottoposta a un anno di shitstorm perché sono state raccontate cose non vere sulla nostra storia, che mi hanno fatto passare per traditrice. Eppure, io sono sempre stata una gran signora ", ha detto Nazzaro a Blasi nel corso della puntata. " Vorrei chiedere rispetto. Io, fossi in lui, non parlerei oltre. Metto un punto grande. E finisco qui ", ha chiosato, lasciando intendere che di questa storia lei non vuole più parlare. Le accuse di Amoruso hanno lasciato il segno in Nazzaro, che ora vuole godersi al meglio questa esperienza, mettendosi alle spalle il passato.

