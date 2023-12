"Se l'avesse fatto un uomo…". Cruciani a gamba tesa contro l'ipocrisia rossa

Emma Marrone è in tour in tutto il Paese. I suoi concerti sono di innegabile successo ma nel corso di una delle ultime uscite, è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso a molti. Anzi, avrebbe dovuto far storcere il naso a molte più persone e non perché la cantante abbia fatto effettivamente qualcosa di sbagliato. Ma in un Paese in cui la sinistra grida allo scandalo quando un uomo fa un complimento a una donna, ci si aspetta che ciò avvenga anche a parti inverse. Non perché sia disdicevole ma per semplice coerenza, anche se forse è chiedere troppo a questa sinistra.

Per questo motivo, davanti al bacio sulle labbra dato da Emma Marrone a un ragazzo a caso del pubblico, che lei non conosceva e che non era stato preventivamente informato della volontà della cantante, ci si sarebbe aspettati qualche critica in più. Invece niente, zero. Le ragioni possono essere diverse, partendo dal fatto che Emma sia una donna e arrivando alla simpatia, più volte manifestata, della cantante verso gli ambienti di sinistra. Era luglio, sono passati meno di sei mesi da quando Federico Rossi, ex metà del duo Benji e Fede, baciava una ragazza del pubblico innescando la polemica. I social sono esplosi in critiche contro il cantante, e dire che in quell'occasione pare che fosse tutto concordato e che la ragazza fosse un'attrice.

Cruciani: "Mi risulta che Emma Marrone abbia baciato uno sconosciuto durante un concerto. Ovviamente nessuno protesta, ma sarebbe venuto giù il mondo se l'avesse fatto un cantante uomo nei confronti di una spettatrice".@giucruciani #emmamarrone #patriarcato — La Zanzara (@LaZanzaraR24) November 30, 2023

Su Emma, invece, il silenzio. Non di tutti, ovviamente, perché tra chi ha alzato la voce per mettere in evidenza questa dissonanza di indignazione c'è stato Giuseppe Cruciani, che dai microfoni della Zanzara, programma che conduce ogni giorno su Raidio 24, il conduttore ha spiegato: " Mi risulta che Emma Marrone abbia baciato uno sconosciuto durante un concerto. Ovviamente nessuno protesta, ma sarebbe venuto giù il mondo se l'avesse fatto un cantante uomo nei confronti di una spettatrice ".

Cosa che effettivamente è successa alcuni mesi fa ma che emerge con ancora più evidenza in questo periodo in cui l'uomo etero e bianco è messo alla gogna dalle veterofemministe e dalla sinistra, che vogliono abolire il patriarcato, qualunque cosa questo voglia dire. Nei fatti, Federico Rossi ed Emma Marrone hanno avuto lo stesso comportamento ma, come la sinistra insegna, esistono sempre i famigerati due pesi e due misure che tanto piacciono alla gauche caviar del nostro Paese, che non si rende nemmeno conto dell'ipocrisia in cui naviga a vista.