"Se l’è tenuta", Tra Wanda Nara e Icardi scoppia il giallo della coppa di Ballando

C’è qualcosa di «appassionante» nel giallo della coppa di «Ballando con le stelle» vinta nel 2023 da Wanda Nara e - a suo dire - «non restituita» dall’ex marito, Mauro Icardi, nelle fasi concitate del divorzio. Maestri del giornalismo investigativo come Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli - che hanno la fortuna di essere nella giuria del celebre programma della Carlucci - sarebbero gli 007 perfetti per risolvere il mistero che, in sintesi, ruota intorno a una semplice domanda: ma la coppa di «Ballando» se l’è proditoriamente tenuta Mauro, alias «El Canito», oppure è andata smarrita tra gli scatoloni dei reciprochi traslochi durante il caos matrimoniale della coppia in crisi?

Non si capisce infatti che interesse avrebbe agli occhi di Icardi un trofeo conquistato non con il sudore delle proprie gambe calcianti, bensì con quello delle gambe ballanti della sua fu coniuge. D’altro canto, Wanda se fosse stata davvero interessata alla coppa più che al cospicuo assegno in essa contenuto, non l’avrebbe certo persa di vista durante il movimentato tira e molla domiciliare col fuoriclasse argentino.

Al momento la campionessa di «Ballando» ha chiesto alla Carlucci una copia della coppa desaparecida la cui somiglianza estetica con la coppa della Champions appena vinta dal Psg (ex squadra di Icardi) apre uno spiraglio a un’ipotesi da fantacalcio: che «Maurito» si sia tenuto il trofeo di «Ballando» solo perché assai simile alla coppa «dalle grandi orecchie» da lui mai alzata al cielo? Alla coppia Zazzaroni-Lucarelli l’impegnativo compito di risolvere l’arcano. Titolo già pronto: “Quando la coppia scoppia anche la coppa scappa…”.