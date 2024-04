"Se ne va un altro pezzo del mio cuore": lutto per Arianna Mihajlovic

Un grave lutto ha nuovamente colpito la famiglia Mihajlovic: è scomparso il padre di Arianna Rapaccioni, la vedova dell'indimenticato Sinisa. Con un post pubblicato sul proprio account Instagram ha voluto ricordare con il sorriso il papà che non c'è più con due foto molto significative della loro vita. In una c'è Arianna con l'abito da nozze e un boquet di rose nel giorno del suo matrimonio, nell'altra i due sono felici e sorridenti in una delle tante scene di vita quotidiana che li ha accompagnati per tutti questi anni.

Le parole di Arianna

" Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà ", ha scritto nelle scorse ore con un cuore accanto. Sulle "Storie" del proprio account ha postato un'altra foto con la scritta " Ciao papà " e la significativa canzone di Francesco De Gregori, " Sempre e per sempre ", a sottolineare il legame indissolubile che va al di là della vita terrena. Sono già quasi 30mila le reazioni al post con gli amici più stretti a farle le condoglianze e ricordare alcuni momenti vissuti con il padre come ha fatto Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, che ha ricordato alcuni momenti significativi vissuti in Sardegna. "Mi dispiace tantissimo. È stato bello in Sardegna conoscere la tua mamma e il tuo papà e chiacchierare in acqua con loro. In quelle chiacchierate ho capito perché tu fossi una Donna così speciale. Abbraccio forte tutti voi , Mamma Gabriella in particolare".

Il ricordo di Virginia Mihajlovic

Con alcune Storie, sempre su Instagram, anche la figlia di Sinisa e Arianna, Virginia, ha voluto ricordare il nonno scomparso. " Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. I tuoi occhi dolci, la tua sensibilità, la dolcezza che mi regalavi. Mi mancherai così tanto, riposa in pace angelo mio e abbraccia forte il mio papà ", è quello che ha scritto mettendo come colonna sonora la canzone di Enrico Nigiotti, "Nonno Hollywood".

La nascita del nipote