"Pubblicità occulta", "Porcata". Andrea Delogu nella bufera per il volo a Tokyo

La pubblicità sui social network è una cosa seria. Le regole sono rigide e i personaggi famosi e gli influencer, che non le rispettano, sono passibili di sanzioni. Ma se le autorità spesso non riescono a vigilare a 360° gradi, ci pensano i follower a bacchettare i vip, che dimenticano di segnalare le famose #adv. È successo ad Andrea Delogu, che è finita al centro di una polemica social per un post sul suo viaggio in Giappone.

Il post della discordia

Andrea Delogu è partita per un viaggio lampo in Oriente insieme a due amici. La trasferta internazionale è stata l'occasione per creare un video Instagram, nel quale sintetizzare i momenti più salienti del viaggio. Ed è proprio nel video che la conduttrice del Tim Summer Hits ha svelato cosa è successo all'aeroporto una volta arrivati al check-in. "ItaAirways ci ha proposto l'upgrade in Business e l'abbiamo preso di brutto! Siamo pazzi? Sì!! ", ha ironizzato Andrea Delogu nel filmato social, mostrando alcuni frame del viaggio, dalla visita alla cabina di pilotaggio ai pasti "stellati" consumati durante il volo. Così la polemica si è subito infiammata.

Le critiche per l'upgrade

La questione dell'upgrade in Business class ha subito scatenato i più critici. " Non si fa prima a dire che il viaggio è offerto da itaairways? Proposto la business... dai, per favore ", ha commentato un utente, mente un altro tirava corto: "Che porcata infatti" . Il problema legato al post e alla presunta pubblicità occulta è stato dibattuto a lungo dagli internauti, che non capivano se l'upgrade e il viaggio fossero stati offerti o pagati: "Quanto ti hanno dato per questa tutt'altro che occulta pubblicità?", "Al 'love ita airways' non ce l'ho fatta. Scusa ma ormai proprio non te regoli. La tua cultura e preparazione sono ormai perse nei meandri delle pubblicità velate", "Perché vi hanno proposto la business? A parità di costo? così per sapere, a me non l'hanno mai proposta..." . Ma nel post, almeno inizialmente, non c'erano hashtag, che facessero presupporre che l'upgrade - o lo stesso viaggio - fossero un regalo della compagnia aerea.

La risposta della Delogu