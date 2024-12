Se il sindaco "green" è il mago del gin tonic

Ascolta ora 00:00 00:00

«Di notte specialmente» è una trasmissione in cui Simone Furlan in pigiama dialoga con alcuni personaggi e ospiti d'eccezione «per conversazioni intime e profonde, svelando le sfumature di chi vive con creatività e passione». La prima puntata, uscita il 12 dicembre su Youtube, parte con Beppe Sala «un vero esempio di leadership e di visione della trasformazione urbana e sostenibilità - la presentazione - i sui progetti hanno lasciato Milano più green e inclusiva». E qual è il pensiero profondo e intimo di Sala? Essere «il mago del gin tonic e di una serie di altri (cocktails)». E cosa sa dire della Milano green che ha lasciato? Parlare della sua casa in Liguria: «La cucina ha una porta che dà sul retro della casa e lì ho una pianta di limoni: per me la libidine vera è...farmi un gin tonic lì.

Uscendo, prendendo un limone dalla pianta, dall'altra parte c'è il rosmarino, un gin, in questo momento mi piacciono i giapponesi, con un gusto un po' secco, e un po' di acqua tonica e farmi un gin tonic così. Il gin tonic è il massimo della vita».

Dalla Milano comunista e inclusiva è tutto.