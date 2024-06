Se vittimismo e allarme bavaglio sono lo strumento del consenso

Ascolta ora 00:00 00:00

Vedere fantasmi e vederli ovunque, gridare alla censura e venire ancora smentiti. Il rapper italo-tunisino Ghali ha capito che una buona strategia per raccogliere un po' più di consenso in questo Paese è indossare i panni della vittima censurata dal sistema. Nel clima distopico che si respira in Italia, dove si vedono bavagli in ogni direzione, eppure la critica è più feroce che mai, anche lui ha voluto partecipare a questo insolito "tiro al piccione", accusando l'organizzazione di Radio Italia di averlo escluso dall'evento di Napoli per la sua posizione pro-Palestina.

Ghali ha partecipato al concerto di Milano della popolare radio italiana e durante la sua esibizione ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime di Gaza. Tutto questo è accaduto il 15 maggio. Ai primi di giugno, intervistato da un canale filo-palestinese, Ghali ha puntato il dito contro l'Italia, accusando proprio Radio Italia di averlo escluso per la sua presa di posizione dal successivo evento, che si terrà a breve a Napoli, e di averlo saputo appena "due giorni prima". Queste le sue parole: " Sono stato punito per questo (l'appello pro-Palesina, ndr). Perché dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato ". E ha poi aggiunto: " Sono rimasto sorpreso, in un Paese dove c’è la libertà di espressione e democrazia [...] Non sono dispiaciuto ma sono rimasto sorpreso e scioccato ".

Ma in realtà i fatti non sono andati proprio così. Ed è la stessa Radio Italia a smentire la ricostruzione fatta dal rapper su un canale straniero, forse pensando che non sarebbe arrivato in Italia l'eco delle sue parole. " L’invito per Ghali era inizialmente previsto per l’evento di Napoli, in seguito, su insistenza dello stesso artista e del suo management, direttamente con il nostro Presidente, si era riusciti ad inserirlo nel cast di Radio Italia Live – Il Concerto a Milano, lo scorso 15 maggio ", spiega in una nota l'emittente. L'insistenza di Ghali per partecipare all'evento di Milano è stato inteso come impossibilità di partecipare a quello di Napoli e così, prosegue Radio Italia, l'invito per il concerto partenopeo, " è automaticamente decaduto e, infatti, il nome di Ghali non è mai apparso nell’elenco ufficiale del cast di Napoli, rilasciato lo scorso 28 maggio ".

Probabilmente c'è stata una incomprensione all'interno dello stesso staff dell'artista, o forse non è stato ben chiarito che l'invito per il cantante era relativo a una sola data delle due e non a entrambe. Nel caso fosse così, si tratta di una libera scelta arbitraria da parte dell'organizzazione, che non è tenuta a rendere conto agli ospiti del modo in cui intende gestirli. Anche per questo motivo il fatto che, prima ancora di capire cosa sia successo, il rapper sia andato a rilasciare una intervista muovendo un'accusa, anche piuttosto antipatica, senza aver chiesto un chiarimento a chi di dovere, fa emergere la volontà di voler semplicemente sollevare un polverone. O forse di voler recuperare un po' di consenso a buon mercato, come è già successo.

Questa volontà di alimentare fantasmi che esistono solo nelle polemiche di chi si muove per interesse politico, perché Ghali, volente o nolente, con la sua musica e le sue dichiarazioni fa politica, è sintomatico di unche ha raggiunto il minimo in termini qualitativi.