Selvaggia Lucarelli, l'incontro con la mamma di Fedez a Sanremo: "Al ristorante ed è fuggita". Cosa è successo

Incontro ad alta tensione al ristorante per Selvaggia Lucarelli e Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez. Le due, stando al racconto della giornalista, si sarebbero imbattute l'una nell'altra mentre si trovavano a cena nel medesimo locale sanremese. E sarebbe stato gelo.

In questi giorni la Lucarelli si trova a Sanremo per condurre insieme ad Alessandro Cattelan il Dopo Festival, e l'altra sera si era recata in uno dei tanti ristoranti di Sanremo per cenare. Mai avrebbe immaginato che fra quei tavoli si trovasse anche Annamaria Berrinzaghi, meglio nota come Tatiana. Lucarelli si trovava a tavola col compagno Lorenzo, e solo dopo ha realizzato chi fosse seduto al tavolo accanto.

"Aneddotica simpatica: sono a cena in un ristorante in centro con Lorenzo. Davanti a noi un tavolo da sei, vuoto. Arriva un gruppo di donne, si siedono. Iniziano a chiacchierare, c'è una tizia bionda seduta di spalle ma non noto nulla di strano, mi faccio i fatti miei ", riferisce la giornalista in una Storia pubblicata su Instagram. "A un certo punto, dopo qualche minuto, la signora bionda di spalle si alza di botto e si gira verso di me. Poi prende la giacca sulla sedia, guardandomi negli occhi come se le avessi sputato nel piatto, a spruzzo. Quindi tutte le sue amiche si alzano di botto e se ne vanno, tipo flauto magico dietro alla bionda, per spostarsi ad un tavolo dall'altra parte della sala. Io non capisco cosa sia successo, non ho ordinato nulla che sappia di aglio, non sto mangiando la minestra direttamente dal piatto, boh. Lorenzo non ha neppure una t-shirt acrilica comprata a Baku ", prosegue.

Superata la confusione iniziale, Selvaggia Lucarelli realizza chi era la donna che le aveva rivolto quello sguardo ostile. Si trattava proprio della madre di Fedez, a Sanremo per assistere alle esibizioni del figlio. "Era la madre di Fedez", ha spiegato Selvaggia Lucarelli su Radio Zeta, precisando che " non ci sono stati litigi, per carità ".

Che ci siano degli attriti fra la Lucarelli e i Ferragnez non è certo una novità. Negli anni la giornalista non ha usato parole tenere nei confronti di entrambi, dunque non sorprende l'atteggiamento della madre del rapper.

"Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi"

Fra l'altro la situazione non è delle migliori per Fedez, e la madre Tatiana è già intervenuta in sua difesa dopo il putiferio scatenato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona., è stata la sua risposta a uno dei follower insorto contro il cantante.