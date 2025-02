"Ti sei fermato solo per il rinculo". Lucarelli smonta il vittimismo di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caso Fedez-Montini-Ferragni-Corona è detonato in pochi giorni all'alba di Sanremo. Fabrizio Corona ha utilizzato le rivelazioni che gli ha fatto il rapper creare contenuti social per il suo video-podcast e così guadagnarci. L'influencer ha confermato tutto e l'ex re dei paparazzi ha "minacciato" anche Chiara Ferragni, sostenendo che siano pronte nuove rivelazioni sul suo conto. Fedez ha taciuto e poi, dopo aver probabilmente pesato ogni parola con i suoi consulenti e avvocati, ha replicato. Ma a smontare quella costruzione è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha messo in evidenza alcuni punti non coerenti nel racconto del rapper.

" Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un'amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni ", ha scritto Fedez nella sua storia. " È un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva ", ha replicato Lucarelli, che ha fatto notare a Fedez che la narrazione che sta provando a costruire non può reggere.

Raccontare che la "pianta infestante", come lei chiama Corona, " ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi " non può reggere. " Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo ", fa notare la giornalista. Da qui l'invito a denunciare Corona, se avesse diffuso materiale senza il suo consenso e raccontato bugie. Ma nel messaggio di Fedez non si fa alcun cenno ad azioni legali contro l'ex dei paparazzi.

da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto)

Fedez dice in modo molto vago che vuole allontanarsi "", qualunque cosa questo voglia dire. Ma intanto è stato aperto un vaso di Pandora e quando la pallina inizia a rotolare su un piano inclinato non si può fermare.