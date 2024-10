“Il loro marchio è fallito”. L'ultima rivelazione su Harry e Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Visti e mal visti. Amati e odiati. Criticati e applauditi. Per Meghan Markle e il principe Harry ci sono sempre due pesi e due misure. Gli ex duchi di Sussex, però, nonostante questa pesante ambivalenza non riescono ancora (e forse mai riusciranno) a trovare una loro dimensione che è ancora molto nebulosa, dopo la rottura con la famiglia reale. I rapporti con i Windsor, infatti, sono tesi. C’è stato una sorta di disgelo ma non è bastato a sanare la frattura profonda. Ma non è tutto. Come riportano la stampa britannica e le voci di palazzo più affidabili, pare che anche l’idillio tra Meghan e Harry sia finito.

Di fatti su quella vita di coppia così felice, limpida e serena sono venute fuori ombre (quasi) fatali di un possibile divorzio o, quanto memo, di una relazione e di un matrimonio che sta affrontando un difficile momento tanto è vero che i duchi ora preferiscono stare lontani l’uno dall’altro. Si parla di una “separazione di prova”, secondo le rivelazioni della stampa inglese. E Antonio Caprinaca, intervenuto di recente sull’argomento, conferma le nubi che aleggiano sui Sussex.

Il giornalista ed esperto della famiglia reale inglese è intervenuto nel programma di Myrta Merlino alla luce dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto la Markle e Harry. Meghan, nel corso delle ultime ore, ha partecipato a un evento benefico a Los Angeles da sola e non è la prima volta che appare in pubblico senza il suo amato principe. Capranica, interrogato sull’argomento, riprende alcune indiscrezioni che sono trapelate su Radar Online e che affermano – già da tempo – dell’imminente divorzio della coppia. “ Questa è una separazione di prova ”, racconta il giornalista. “ Sia Meghan che Harry sono consapevoli che il loro marchio è fallito e ora vogliono capire come porrebbe reagire l’opinione pubblica ”. Caprinica, che da sempre è stato molto critico nei riguarda dei Sussex, ammette che la situazione tra di loro è poco chiara ma ipotizza che tutte le illazioni di una separazione sono vere e non sono frutto di semplici gossip.

Eppure, nonostante le ipotesi, il giornalista si trova a commentare anche altri fatti.

A voci di un, si avvicinano altre voci di una relazione sana e per nulla tossica e tutte le indiscrezioni sono trapelate solo ed esclusivamente per capire come potrebbe reagire la stampa e il pubblico di fronte a una certa eventualità. Il piano è un po' raffazzonato ma, secondo Capranica, tutto è possibile quando si parla di Meghan Markle.