“Mancanza di trasparenza”. Critiche alla royal family per i gioielli di Meghan e Camilla

La royal family ha quasi sempre rispettato la regola di rendere pubbliche le liste dei regali ufficiali, ovvero tutti gli omaggi ricevuti, per esempio, durante le visite di Stato, o da leader stranieri o in particolari occasioni come i royal wedding. Una regola rispettata anche dal primo ministro britannico. Negli ultimi quattro anni, però, Buckingham Palace sembrerebbe aver "dimenticato" di dichiarare questi doni. La faccenda non poteva passare inosservata: il gruppo antimonarchico Republic non ha perso tempo a definire questo silenzio una mancanza di trasparenza che potrebbe nascondere pressioni e accordi politici nascosti.

La lista dei regali

Solo poche settimane fa, all’inizio di ottobre 2024, il premier britannico Keir Starmer ha dovuto rinunciare a regali del valore di 6mila sterline (incluse 2.800 in biglietti per il concerto di Taylor Swift). La punta dell’iceberg di una vicenda che ha sollevato un polverone. Ora lo scandalo si allarga anche alla famiglia reale, come ha riportato il Daily Mail. Buckingham Palace, infatti, non pubblica la lista dei doni ufficiali ricevuti da Carlo III e dai suoi parenti dal lontano aprile 2020 (i regali citati, naturalmente, risalgono al 2019), ha precisato il Guardian.

Secondo le norme del 1995 la royal family è tenuta a fornire un elenco annuale e dettagliato di tutti i doni che riceve. Una sorta di impegno che i reali hanno stipulato con i cittadini britannici per una questione di trasparenza. Soprattutto dopo le aspre critiche ricevute in merito all’origine di alcuni splendidi gioielli che la famiglia reale saudita avrebbe regalato alla regina Camilla nel 2006 e che quest’ultima avrebbe indossato per un viaggio negli Stati Uniti nel 2007.

Non sono chiari i motivi per cui le liste non sono ancora state rese note. Stando alle indiscrezioni la pandemia nel 2020, la morte della regina Elisabetta nel 2022, la malattia di Carlo III e di Kate Middleton nel 2024 avrebbero fatto passare la questione in secondo piano.

Il Palazzo, stando al Daily Mail, ha assicurato che i britannici avranno molto presto la possibilità di valutare gli elenchi. Un portavoce dei Windsor ha spiegato: “Pubblicheremo i dettagli quando gli elenchi saranno aggiornati a seguito della transizione al nuovo regno”. Tuttavia non è stata fornita una data precisa. Il gruppo antimonarchico “Republic” è già sul piede di guerra e ha fatto sapere di non voler accettare alcuna giustificazione dalla Corona.

Gli orecchini di Meghan

Lo scandalo che sta travolgendo la royal family ricorda fin troppo da vicino le due tempeste mediatiche che colpirono la fondazione di Carlo III nel 2022: quella del “cash for honours”, ovvero soldi in cambio di onorificenze e le ambigue donazioni che sarebbero state effettuate dallo sceicco del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani e dalla famiglia Bin Laden.

Per questo motivo “Republic” e il popolo inglese stanno facendo pressioni per ottenere la pubblicazione delle liste dei regali ufficiali. Graham Smith, il leader del gruppo antimonarchico, ha dichiarato al Daily Mail: “È di vitale importanza che il pubblico sappia di qualunque possibile conflitto di interessi o tentativo di guadagnarsi il favore dei reali, visto che loro hanno diretto accesso ai più alti livelli del governo. Carlo e i reali senior hanno accesso ai documenti governativi, possono incontrarsi in segreto con i ministri e il primo ministro e possono influenzare il governo, in modo da ottenere favori personali o per i loro amici”.

Questa situazione ha riportato a galla altre stranezze, altri misteri relative ai presenti della royal family. Il più eclatante riguarda i famosi orecchini di diamanti da 500mila sterline che Meghan Markle avrebbe ricevuto come dono di nozze da Mohammed bin Salman, principe ereditario d’Arabia Saudita e ha sfoggiato durante un viaggio alle Fiji nel 2018 (quasi in contemporanea con l’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, in cui sarebbe implicato l'erede al trono saudita) e per il 70esimo compleanno di Carlo III.

Dapprima la duchessa si sarebbe rifiutata di rivelare l’origine dei gioielli, sostenendo che fossero solo “un prestito”. La verità, però, venne fuori subito prima dell’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey, nel marzo 2021.

Non possiamo dimenticare, poi, che non sono stati resi noti né gli elenchi dei doni ricevuti da William e Kate per il loro matrimonio (abbiamo, invece, la lista dei regali relativi alle nozze di Elisabetta II), né quelli del Giubileo di Platino della regina Elisabetta (2022). I sudditi attendono spiegazioni.