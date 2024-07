Lo chef Sergio Barzetti pestato fuori dal locale: la corsa in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Sergio Barzetti, il re del risotto e popolare volto televisivo de La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno è finito in ospedale a seguito di un'aggressione subita fuori dal suo locale nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio. Lo chef varesino, che da vent'anni lavora in tv al fianco di Antonella Clerici, è stato picchiato fuori dal suo ristorante a Malnate, in provincia di Varese, al termine del servizio serale. A raccontare quanto accaduto è stato l'avvocato di Barzetti Carlo Alberto Cova, che alle agenzie di stampa ha fornito dettagli sconcertanti dell'aggressione.

I fatti e gli inquietanti precedenti

"Le due persone (un uomo e una donna, ndr) lo hanno prima insultato. L'uomo lo ha quindi preso a pugni. Ci sono testimoni", ha raccontato il legale di Barzetti. Secondo quanto riferito da Cova, chef Barzetti stava caricando il furgone del suo ristorante al termine del servizio serale quando è stato avvicinato dalla coppia e la situazione è degenerata in brevissimo tempo. L'aggressore, un cittadino di nazionalità nordafricana, avrebbe addirittura girato un filmato del pestaggio, che ha costretto il cuoco varesino a recarsi in pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni lievi guaribili in sette giorni.

Secondo quanto riferito dal re del risotto - che lo scorso dicembre era finito al centro di una brutta polemica per una frase di cattivo gusto pronunciata durante una puntata di È sempre mezzogiorno - la coppia non sarebbe nuova a episodi simili e i problemi con l'uomo e la donna, che pare abitino vicino al ristorante di Barzetti, sarebbero iniziati da tempo. "Non è la prima volta che ho problemi, ho ricevuto minacce, sono in corso processi per stalking che mi vedono come parte offesa", ha fatto sapere Sergio Barzetti attraverso il suo avvocato: "Questo episodio però non è esattamente una cosa da nulla, e ha visto questi due personaggi aggredirmi mentre stavo finendo di caricare il furgone dopo il lavoro al ristorante. La cosa è degenerata. Ma vado avanti". Subito dopo l'aggressione il ristorante ha chiuso per ferie con due giorni di anticipo.

Il post di ringraziamento di Barzetti

Quando la notizia è diventata di dominio pubblico, chef Barzetti è stato travolto dall'effetto dei suoi fan e la sua pagina Instagram è stata inondata di messaggi privati e commenti di sostegno. Così, nella tarda serata di sabato, il cuoco varesino ha ringraziato tutti con un post, nel quale ha rassicurato i follower sulle sue condizioni. "Io sto bene, i miei meravigliosi collaboratori di Cucina Barzetti stanno bene anche se scossi e increduli dell'esperienza vissuta.

Grazie per il grande e la vicinanza che dimostrate con messaggi e chiamate. Tutto ciò è assolutamente la conferma che comunque a questo mondo c'è molto più bene che male. Sempre con il sorriso", ha scritto su Instagram Barzetti, facendo calare di fatto il sipario sulla brutta disavventura.