Le foto, i figli, il lavoro: la storia d'amore tra Pep Guardiola e Cristina Serra

Compleanno amaro per Pep Guardiola, che oggi compie 54 anni. L'allenatore del Manchester City ha da poco annunciato la separazione dalla moglie, Cristina Serra, alla quale era legato da oltre trentuno anni. La notizia del divorzio è arrivata a sorpresa pochi giorni fa dalle pagine di El Periodico ma nessun annuncio ufficiale è arrivato dalla coppia, che si era conosciuta nel 1994 quando Guardiola era un giovane calciatore.

L'incontro durante uno shooting

È il 1994. Cristina Serra, 21 anni, è una giornalista spagnola con la passione per la moda. La famiglia gestisce una boutique a Manresa e una Barcellona ed è qui che Cristina incontra Pep Guardiola. Lui ha 23 anni e è uno dei pilastri del centrocampo del Barcellona, che sta macinando successi e conquistando trofei. Pep viene scelto come modello dallo stilista Antonio Miro e il servizio fotografico viene realizzato nella boutique della famiglia Serra, dove lavora anche Cristina. Tra il calciatore e la giornalista c'è un vero e proprio colpo di fulmine.

La frequentazione

Le attenzioni della stampa scandalistica spagnola si concentrano subito sulla nuova coppia. Pep Guardiola è diventato il nuovo capitano del Barcellona dopo il ritiro di Bakero e questo lo pone al centro della curiosità dei tifosi. Cristina e Pep cercano di tenere la loro frequentazione al riparo dai pettegolezzi e dai paparazzi ma finiscono sulle prime pagine di quotidiani e riviste.

La Serie A e la nascita di Maria

Dopo diciassette anni al Barcellona - tra giovanili e prima squadra - Pep lascia la Spagna per esordire nel campionato italiano prima con la maglia del Brescia poi nelle fila della Roma. Quando ha già maturato l'idea di approdare in Serie A scopre che Cristina è in attesa di una bambina, Maria, che nasce nel 2001 in una clinica di Barcellona, prima che Pep faccia il suo esordio nel campionato italiano.

La nascita di Marius

L'esperienza in Italia non è entusiasmante e il centrocampista viene persino squalificato per doping. Mentre è sotto contratto con il Brescia, però, Guardiola annuncia la seconda gravidanza della compagna che nel 2003 dà alla luce il secondogenito Marius. Nello stesso anno Pep matura la decisione di lasciare l'Italia e vola in Qatar per vestire la maglia dell'Al-Ahli Doha, ma sogna già di fare l'allenatore. Nel 2005 consegue il patentino per allenare e nel 2006 annuncia il suo ritiro. Sono anni di fermento per Guardiola e la compagna Cristina lo segue nei suoi trasferimenti. La fidanzata lo sostiene anche nella scelta di tornare a Barcellona per sedersi sulla panchina della sua ex squadra.

La terza gravidanza

Il ritorno in Spagna di Guardiola coincide con la terza gravidanza di Cristina. È il 2007 quando la giornalista scopre di essere in attesa del terzo figlio, una bambina, che la coppia chiamerà Valentina. La bimba viene alla luce nel 2008 quando Pep passa dalla panchina del Barcellona B a quella della prima squadra.

Il matrimonio a Barcellona

È il 2013. Pep Guardiola firma un contratto pluriennale con il Bayer Monaco e si trasferisce in Germania con Cristina, ma prima della partenza il tecnico chiede la mano della compagna alla quale è legato da ormai dieci anni. Un anno dopo, nel 2014, Pep e Cristina si sposano con una cerimonia privata città catalana di Matazapera, alla presenza di molti giocatori e dei tre figli.

Il trasferimento a Manchester

È il 1º febbraio 2016. Il Manchester City chiama Guardiola e gli offre la panchina della squadra con un contratto stellare di tre anni. Tutta la famiglia si trasferisce in Inghilterra. Per il tecnico spagnolo si tratta di un grande cambiamento ma, come nel suo stile, Guardiola si concentra sui nuovi obiettivi e si dedica totalmente al lavoro. Con i figli ormai grandi anche Cristina si concentra su alcuni progetti legati alla moda e all'azienda di famiglia. La coppia sembra non conoscere crisi, ma qualcosa sta per cambiare.

Lontani ma vicini

Nel 2019 Cristina Serra decide di lasciare Manchester. La stampa inglese parla di una presunta crisi coniugale tra Pep e sua moglie, ma Cristina fa sapere che la decisione è dettata da esigenze lavorative: le sue boutique di lusso in Spagna. La donna fa rientro a Barcellona per potersi dedicare da vicino alla gestione dell'azienda di moda fondata dai genitori, Serra Claret, ma si fa ancora vedere a Manchester nei fine settimana, dove i paparazzi la immortalano insieme al marito. Nessuno sospetta che, di lì a poco, la coppia entrerà in una crisi profonda che porterà all'addio.

La separazione

Natale 2024. In occasione delle festività natalizie la famiglia Guardiola si riunisce a Barcellona e Pep e Cristina comunicano ai figli la decisione di separarsi. La distanza e i rispettivi impegni lavorativi hanno affievolito l'amore che li univa dal 1994, ma i due non fanno alcun annuncio ufficiale. È il quotidiano El Periodico a fare trapelare la notizia e a dare il via alla girandola di indiscrezioni sulla fine della storia tra Pep Guardiola e Cristina Serra.

Perché Pep Guardiola e la moglie si sono lasciati

" La chiave di questa separazione sarebbe stata il rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City per altri due anni", ha fatto sapere la giornalista spagnola Lorena Vázquez, che ha parlato del motivo dietro alla rottura.

"Lui è un maniaco del lavoro e il fatto di non essere coinvolti insieme nell'azienda di moda di famiglia potrebbe aver influito anche sulla loro relazione

La stampa inglese, invece, ipotizza che alla base delci sia altro.", fa sapere il Daily Mail.