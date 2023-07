Il set galeotto, la passione, la nascita di Linda: la storia d'amore tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione

La storia d'amore tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione è una di quelle storie che lasciano il segno. Lei attrice affermata, lui popolarissimo cantante si incontrano per caso sul set di un videoclip e scocca la scintilla. Quelli che seguono sono anni di passione travolgente, amore profondo - che porta alla nascita di una figlia - e di stima reciproca, che li porta a rimanere in buoni rapporti anche dopo la fine della loro relazione, avvenuta dodici anni dopo il primo incontro.

Il colpo di fulmine sul set

È il 2014 e Claudia Gerini viene scelta come protagonista del videoclip della canzone dei Tiromancino "Amore Impossibile" al fianco dell'ex star di Beautiful Daniel McVicar. L'attrice è reduce dal divorzio con il manager Alessandro Enginoli e sul set conosce Federico Zampaglione, anche lui fresco di rottura con la storica fidanzata. Grazie alle ore passate sul set tra i due scocca un vero e proprio colpo di fulmine. Entrambi hanno 36 anni e alle spalle hanno esperienze comuni, che li avvicinano profondamente.

La relazione privata

All'inizio Claudia Gerini e Federico Zampaglione cercano di mantenere privata la relazione. L'attrice è impegnata su due diversi set - La passione di Cristo di Mel Gibson e Non ti muovere di Sergio Castellitto - mentre il cantautore è impegnato nel tour promozionale del nuovo album dei Tiromancino "Illusioni parallele". Il lavoro, però, non li tiene lontani. Claudia e Federico si frequentano al riparo da occhi indiscreti fino a che i paparazzi non li sorprendono insieme e la storia diventa pubblica.

Amanti e colleghi

Il feeling tra Claudia e Federico è talmente forte che i due decidono di collaborare insieme professionalmente. Nel 2006 il leader dei Tiromancino debutta come regista, realizzando il suo primo lungometraggio dal titolo Nero bifamiliare e sceglie la compagna come protagonista. Nello stesso anno Zampaglione partecipa al Festival di Sanremo mentre Claudia Gerini torna a lavorare al fianco di Carlo Verdone in Grande, grosso e… Verdone. L'amore è forte e le riviste di gossip dedicano ai due articoli e copertine. La coppia piace al pubblico e soprattutto ai rispettivi fan, che sperano nelle nozze. Nel 2007, invece, Claudia e Federico tornano a lavorare insieme nel videoclip de "L'alba di domani" dei Tiromancino.

La nascita di Linda

La relazione tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione vive anni felici e l'amore profondo, che lega i due artisti, porta alla nascita della loro figlia, Linda. La coppia annuncia la gravidanza attraverso le pagine del settimanale Chi e Claudia Gerini parla del compagno, che presto sarà padre: " Questo figlio lo completerà, lo maturerà. La paternità lo toglierà dall’essere al centro di sé stesso. E questo fa benissimo alle persone. Essere genitori cambia la prospettiva. Adesso diventerà grande" . Nonostante la dolce attesa, l'attrice continua a lavorare e nell'estate del 2009 pubblica il suo primo album "Like Never Before", un disco curato dal compagno Zampaglione con cover di colonne sonore dei molti film. Il 28 settembre nasce Linda.

Le finte nozze

Dopo la nascita della primogenita, i fan della coppia sperano nell'annuncio del matrimonio che, però, non arriva. È il 2014 e per ironizzare sulle pressioni, Zampaglione e Gerini inscenano un finto matrimonio. L'attrice si trova sul set di un film in Salento e il cantautore la raggiunge per passare qualche giorno insieme. " Era bellissima, non abbiamo resistito ", confesserà qualche anno dopo Zampaglione, che per gioco indossa un abito elegante e si fa scattare alcune foto insieme alla compagna, facendo credere a tutti di essersi sposati. La foto pubblicata sul profilo Facebook dei Tiromancino diventa virale ma la coppia, poche ore dopo, spiega: " E' uno scherzo! In realtà dopo dieci anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie ".

Le voci di crisi

Poco prima della fine del 2014 si diffondono le prime voci di una crisi. Le riviste di gossip parlano di Federico Zampaglione sempre più lontano da casa: "Lui ha trovato uno studio non lontano dalla scuola delle bambine (oltre a Linda c'è Rosa, che Claudia ha avuto dall'ex marito), dove sta lavorando al nuovo disco, e certe notti resta lì, per comporre e provare nel silenzio e nella quiete" . I due smentiscono con fermezza le voci.

L'addio definitivo