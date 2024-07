Il set, le nozze lampo, le scappatelle: la storia d'amore tra Nancy Brilli e Massimo Ghini

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sorriso e l'allegria sono stati il comune denominatore della storia d'amore tra Nancy Brilli e Massimo Ghini. Entrambi attori, Massimo e Nancy si conobbero sul set di una fiction e sei mesi dopo erano già marito e moglie. Nonostante l'affetto l'unione è naufragata nel 1990, tre anni dopo il "sì", senza rancori e oggi Ghini e Brilli sono ancora in ottimi rapporti.

Il colpo di fulmine sul set

È il 1987. Nancy Brilli ha 23 anni ed è uno dei nuovi volti del cinema italiano. È nel cast della miniserie "Naso di cane" e ha lavorato al fianco di Dario Argento in "Demoni 2... L'incubo ritorna". Massimo Ghini, 33 anni, è invece un nome già noto della tv e del cinema. Alberto Lattuada li sceglie per interpretare Sergio Barberi e Monique Garlin nella nuova fiction per il piccolo schermo "Due Fratelli". Sul set della miniserie il feeling tra Nancy e Massimo è subito forte e lontano dalle telecamere i due sono molto complici. "Il primo incontro? Entrò sbagliando camerino, eravamo entrambi in mutande", rivelerà anni dopo Nancy parlando di Massimo. E quel comico incidente segna la loro vita.

La proposta di nozze lampo

Nancy non rimane indifferente al fascino di Massimo, ma a travolgerla è soprattutto la sua ironia. I due attori trascorrono diverse settimane sul set della miniserie e l'amore li travolge. Nancy e Massimo non fanno niente per nascondere la loro relazione che, nonostante sia appena sbocciata, subisce un'accelerazione improvvisa. Dopo appena sei mesi, infatti, Ghini fa la propoposta di nozze a sorpresa a Nancy. "Lui è andato a chiedere la mia mano a mio padre. Forse è il momento più imbarazzante nella vita di mio padre. Voleva fare le cose tutte per bene come una volta. Mi ha fatto un regalo bellissimo perché Massimo è molto generoso", racconterà a L'Arena, anni dopo la Brilli. "Credo abbia girato la metà dei negozi di Roma. Alla fine, mi ha comprato questo punto luce. L'ho accettato, ero felicissima però dopo sono andata a riportarlo perché non c'avevamo una lira in due", concluse l'attrice.

Il matrimonio e i film insieme

Nancy e Massimo si sposano a Roma alla presenza di familiari e amici. "Ci siamo sposati per allegria. Stavamo bene insieme, ridevamo molto", confessa Nancy alle riviste dell'epoca. Ma dopo una breve luna di miele i due tornano subito sul set, ancora una volta insieme, diretti da Carlo Verdone, che li sceglie entrambi per recitare nella commedia "Compagni di Scuola", uscito nel 1988. Quelli che seguono sono anni di grandi progetti per il cinema e la televisione per entrambi. Nancy recita in "Piccoli equivoci" di Ricky Tognazzi e "Italia - Germania 4-3" di Andrea Barzini, nel quale recita anche Massimo, che nel frattempo è impegnato a teatro. La stampa rosa da per certo l'arrivo di un figlio per la coppia, ma in realtà Massimo e Nancy non avranno mai un figlio.

L'addio tre anni dopo il "sì"

Come un fulmine a ciel sereno, nel 1990, la coppia annuncia l'addio. Nessuna crisi aveva fatto sospettare l'imminente divorzio, che invece mette fine al matrimonio in via definitiva. I motivi della rottura non vengono rivelati, ma anni più tardi entrambi hanno detto la loro sulle ragioni dell'addio. "Io e Nancy ci siamo amati molto poi il lavoro che facciamo ci ha portato a essere sempre più distanti e a prendere strade diverse, senza conflitti. Anzi, siamo rimasti ottimi amici", rivelò Massimo Ghini a Tv Sorrisi e canzoni, mentre Nancy Brilli, pochi mesi dopo, nello studio di Vieni da Me confessò: "Il matrimonio non è andato male, è stato solo breve. Era un uomo molto esuberante, molto accogliente con tutte".

Massimo Ghini e Nancy Brilli oggi

Nonostante il divorzio Nancy Brilli e Massimo Ghini sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che nel 2016, i due attori hanno accettato di recitare insieme in "Matrimonio e altre follie", sposandosi nuovamente

ma solo per finzione. Oggi, dopo un secondo matrimonio alle spalle e un figlio, Nancy Brilli risulta legata all'imprenditore Pupi D'Angieri mentre Massimo Ghini è sposato da ormai vent'anni con la costumista Paola Romano.