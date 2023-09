Il set, le nozze saltate, i gossip: la storia d'amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio

La storia d'amore tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino ha fatto sognare i cinefili. Nonostante la differenza di età, i due attori hanno avuto una lunga relazione fatta di passione, intesa professionale e stima reciproca. Sebbene i due abbiamo preso strade diverse dal punto di vista sentimentale, la coppia oggi è ancora molto legata.

L'incontro sul set

È il 2005. Il regista Fausto Paravidino è alle prese con la scelta del cast per il film "Texas" e seleziona Valeria Golino e Riccardo Scamarcio per il ruolo di protagonisti. Lui ha 26 anni ed è reduce dal successo di "Tre metri sopra il cielo"; lei ha 41 anni ed è un'attrice consacrata che ha appena ricevuto un David di Donatello. Sul set Valeria e Riccardo raccontano la storia di una maestra e di un giovane che si innamorano e, nella realtà, tra loro scoppia davvero la passione. Solo dopo l'uscita del film nelle sale, però, i due attori cominciano a frequentarsi.

Il debutto a Cannes

Golino e Scamarcio cercano di mantenere la loro storia d'amore riservata e attendono quasi due anni prima di ufficializzare la loro relazione con una uscita pubblica. I due attori scelgono la mostra del cinema di Cannes per mostrarsi innamorati sul red carpet. È il 2007 e insieme assistono alla prima del film "Le reve de la nuit d'avant", nel quale Valeria Golino ha recitato.

I film insieme

L'amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio non è solo intimità e feeling, ma anche condivisione di una passione, quella per la recitazione. Insieme i due attori girano diversi film nei primi anni di relazione. Così nel 2009 si ritrovano l'uno al fianco dell'altra in "L'uomo nero" di Sergio Rubini, mentre nel 2013 Valeria Golino sceglie il compagno per il suo primo film da regista "Miele".

I gossip e la ricerca di riservatezza

Su di loro, che mantengono un basso profilo, non circolano gossip. Insieme appaiono sempre raggianti sui red carpet di Venezia e Cannes, dove si fanno vedere spesso. Nel 2011, però, escono delle foto di Scamarcio che amoreggia con la collega Clara Ponsot - prima lontani dal set con un bacio, poi in spiaggia di notte - e scoppia lo scandalo. L'attore si giustifica dicendo che "si tratta di lavoro. Non ho tradito Valeria"; ma la vicenda finisce comunque su tutti i giornali di gossip.

Le nozze mai celebrate

Febbraio 2015. A sorpresa, ad Andria, città natale di Riccardo Scamarcio, vengono affisse le pubblicazioni. Valeria Golino e il suo compagno sono pronti a convolare a nozze ma qualcosa di inatteso accade. La notizia viene riportata da tutti i siti e dalle riviste di spettacolo e la coppia si dice "sconcertata" del chiacchiericcio scatenatosi. "La nostra è una decisione intima, non volevamo divulgare la notizia, tutto quello che è successo ci ha veramente travolto", fa sapere Scamarcio e le indiscrezioni parlano della famiglia dell'attore contraria alle nozze, che mai si celebrano.

I primi segnali di crisi

Le riviste di gossip parlano di crisi. A causa delle mancate nozze, Valeria e Riccardo litigano e l'attore viene addirittura paparazzato in compagnia di una misteriosa bionda per le vie di Roma. Sono i primi segnali di una crisi che non avrà ritorno. È estate e si vocifera che l'attrice abbia perso la testa per dell'attore francese Vincent Cassel, conosciuto durante le riprese di un film all'estero, ma la coppia prova ad allontanare i gossip mostrandosi insieme alla cerimonia finale della 72esima mostra del cinema di Venezia. È settembre 2015. I volti scuri e l'atteggiamento distaccato tra i due, però, non offrono un'immagine di coppia felice. Sarà l'ultima volta che Valeria e Riccardo si mostrano in pubblico come fidanzati.

Il presunto tradimento

Febbraio 2016. Dagospia rilancia un vero e proprio scoop che interessa la coppia. "La Golino quattro mesi fa aveva accompagnato alla porta, cacciandolo letteralmente fuori di casa, il suo Riccardino. La ragione? Il pimpante Scamarcio, pare, fosse assai libertino", riferisce il sito di Roberto D'Agostino. Ma in una intervista Valeria Golino smentisce con fermezza: "Quello che leggo è di un malevolo e di una cattiva fede che mi colpisce. È falso, la notizia è falsa".

L'addio definitivo

La coppia non arriva all'estate. A maggio 2016 i due prendono le distanze. Un comunicato ufficiale dell'addio non è mai arrivato, ma Valeria Golino e Riccardo Scamarcio vivono due vite distanti e ormai divise, che non lasciano dubbi sulla rottura. I motivi non si conosceranno mai, anche se l'attrice - di recente - ha rivelato di avere sofferto molto per la separazione. "La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte, più c'è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze", ha confessato l'attrice al settimanale F, parlando dell'addio.

Il ritorno insieme al cinema

Nonostante la fine della loro storia d'amore, Valeria e Riccardo non hanno mai smesso di volersi bene, lo dimostra il fatto che nel 2018 la coppia torna a recitare insieme nel film "Euforia". L'intesa sul set è quella di un tempo, ma l'amore ormai è svanito. "È stata una cosa estremamente dolorosa, una sconfitta", ha confessato Scamarcio durante le interviste di presentazione del film, diretto proprio dall'ex compagna. Oggi entrambi hanno una nuova relazione. Scamarcio è tornato dalla compagna dalla quale ha avuto una figlia nel 2020, Angharad Wood, mentre Valeria Golino è una storia con Fabio Palombi.