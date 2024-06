Severgnini, anche meno

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente da dire, Severgnini alle 8 è un bel format. Va in onda al sabato per un'ora dalle 8 su Rtl 102.5 e lo gestisce, meglio lo modera, meglio lo argina, il bravissimo Luigi Santarelli che è un prodigio di pazienza e agilità. È lui il contrappeso nel programma, quello che lo incanala, lo tiene concentrato su di un solo argomento altrimenti si rischierebbero troppe divagazioni. Per fortuna in Severgini alle 8 c'è un solo Beppe Severgnini (foto) e basta e avanza anche se lui probabilmente ne vorrebbe un'altra decina così sarebbe possibile parlare di tutto contemporaneamente con lo stesso entusiasmo, la stessa dolcezza enfatica, la stessa tenace volontà di esaltare soltanto due cose: se stesso e le cose belle che se stesso ha fatto, pensato, vissuto, veduto in una carriera nella quale ha implicitamente fatto, pensato, vissuto, veduto più di qualsiasi altro giornalista sul globo terracqueo.

Per carità, Severgnini alle 8 è un bel programma, ben scritto, godibile anche musicalmente (a parte la lieve autoreferenzialità del brano di Bruce Springsteen usato sabato come colonna sonora del video di un viaggio di Severgnini negli States). E senza dubbio si distacca dalla superficialità media di quasi tutte le radio a quell'ora. Però che fatica. Alla fine dell'ora di programma nell'aria c'è così tanto Severgnini che quasi manca il fiato.