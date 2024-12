La sfilata, le nozze, l’Isola dei famosi, i tradimenti. La storia d’amore tra Alex Belli e Katarina Raniakova

La vita privata di Alex Belli è stata spesso al centro della cronaca rosa negli ultimi anni. Al fianco dell’attore sono apparse donne bellissime del mondo della moda internazionale e tra loro, la più importante, è stata senza dubbio Katarina Raniakova, la modella slovacca sposata nel 2013 e dalla quale ha divorziato nel 2017.

L'incontro alla sfilata

È il 2007. Alex Belli è reduce dalla fine della relazione con la modella Hellen Scopel. L'attore ha esordito nei primi episodi della sitcom Camera Cafè e è impegnato a teatro. Durante una sfilata di Roberto Cavalli incontra nel backstage la modella slovacca Katarina Raniakova e tra i due scoppia un vero e proprio colpo di fulmine tanto che i due vanno a convivere dopo pochi mesi.

Il successo con Centrovetrine

Mentre l'amore tra Katarina e Alex prosegue a gonfie vele, Belli riceve una proposta di lavoro che cambia la sua vita. Viene scritturato per girare la soap opera italiana Centovetrine, dove interpreta il ruolo di Jacopo Castelli, e ottiene un successo inatteso. La soap macina record e conquista il pubblico, regalando fama e successo a Alex Belli e agli altri attori protagonisti. È il 2010 e la vita privata di Alex Belli, nuovo sex simbol della tv italiana, finisce sotto la lente di ingrandimento delle riviste di gossip. I servizi sull’attore e la compagna Katarina si moltiplicano e i paparazzi incominciano a seguire la coppia con maggiore interesse.

Ballando con le stelle poi le nozze

Nel 2012 la popolarità di Alex Belli aumenta grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle. L'attore partecipa in coppia con Samantha Togni e finita l'esperienza televisive decide di compiere un passo importante dal punto di vista privato, chiedendo a Katarina di sposarlo. A febbraio 2013 con un rito civile celebrato a Milano alla presenza di pochi amici e dei parenti Alex Belli e Katarina Raniakova si uniscono in matrimonio.

I progetti e la famiglia

Mentre Katarina prosegue il suo lavoro di modella, diventando testimonial di numerosi marchi e sfilando per stilisti internazionali, Alex Belli porta avanti progetti paralleli alla tv legati al teatro e alla fotografia, sua grande passione. L'attore ha trasformato la sua abitazione, un loft industriale alla periferia di Milano, in una "factory" dove coltivare le sue passioni e qui vive con la moglie. La coppia sogna di allargare la famiglia ma senza fretta e sulle riviste di gossip Alex e Katarina si dichiarano molto presi dalle loro carriere e dal loro amore esclusivo.

L'Isola dei famosi

Nel 2015 Alex Belli viene contattato dalla produzione dell'Isola dei famosi e accetta di diventare un naufrago della decima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, arrivando fino alla semifinale. In Honduras a fargli una sorpresa sbarca anche Katarina, che approda sull'isola per sostenere il marito già provato da settimane di fame e stenti. L'amore tra l'attore e la modella appare forte anche davanti alle telecamere ma questo non frena i pettegolezzi che vedono protagonista proprio Alex e Cristina Buccino. Durante la breve permanenza sull'Isola Katarina ha anche un acceso scontro con Cristina e al rientro in Italia, alla fine del reality, la coppia entra in crisi.

La crisi e i tradimenti

Finita l'esperienza all'Isola Alex rilascia una lunga intervista a Vanity Fair dove ammette di avere tradito, negli anni, la moglie ma non solo: " Nel rapporto sono più i momenti no che quelli sì. Però non c’è mai stato qualcuno che ci ha allontanato. Alla fine, siamo noi i più importanti. Noi conosciamo le nostre colpe, ci siamo sempre assunti le responsabilità in modo limpido. Questa è la nostra storia: una cosa immensa, un valore che ci unisce, che ci ha fatto superare momenti duri, anche tragici, e che ci farà costruire una famiglia sincera" . Belli parla però di crisi superata e le foto dei paparazzi, che immortalano Alex e Katarina insieme di nuovo felici sul red carpet della mostra del Cinema di Venezia a settembre 2016, confermano che la crisi è superata.

La separazione definitiva

Di fatto l'evento veneziano è l'ultima uscita pubblica nella quale Alex e Katarina compaiono insieme. Nuove voci di tradimenti fanno pensare che l'attore e la modella stiano vivendo una nuova crisi coniugale e a confermare le indiscrezioni è proprio Raniakova che, sulle pagine della rivista Chi, spiega: " Nel corso degli anni lui è cambiato. Da quando è diventato un divo ha iniziato a nascondermi le cose, dove andava, chi vedeva. Mi ha nascosto anche alcune questioni patrimoniali. E poi ho scoperto che si vedeva con una ragazza più giovane. Ma ho cercato sempre di perdonarlo". Le dichiarazioni rilasciate dalla modella scatenano la reazione di Alex, che su Instagram si sfoga, confermando però la separazione: "Sei stata la mia musa, la mia fonte di ispirazione, la compagna della vita, ti ho amato in modo incommensurabile. Una separazione si affronta in silenzio e nel rispetto dell'altra persona…hai preferito renderla pubblica, per come mi conosci non l'avrei mai voluto, ma va bene così ”. Sei mesi dopo l’attore viene paparazzato insieme alla modella Mila Suarez.

Alex Belli e Katarina Raniakova oggi

A sette anni di distanza dal divorzio la vita di Alex e Katarina è andata avanti.

L’attore si è sposato con la modella venezuelanail 26 giugno del 2021 in una tenuta sul lago di Como dopo due anni di fidanzamento. Della vita privata di Katarina Raniakova invece non si sa praticamente niente, oggi la modella è molto seguita sui social dove condivide ricette vegetariane.