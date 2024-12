Lo sfogo di Tommaso Paradiso: "Mai presentato un brano per Sanremo 2025. Si spettacolarizza il fallimento"

Ascolta ora 00:00 00:00

La lista degli esclusi da Sanremo 2025 è lunga. Da Amedeo Minghi ai Jalisse fino ad Al Bano e Vito Shade sono molti gli artisti che non sono rientrati nell’elenco di trenta Big che si contenderanno la vittoria della 75esima edizione del Festival in programma dall’11 al 15 febbraio. Tra i tanti nomi circolati sul web degli esclusi c'era anche quello di Tommaso Paradiso ma lui stesso ha voluto precisare di non avere mai presentato un brano per Sanremo 2025.

Paradiso fa chiarezza

Il nome del cantautore romano era stato inserito nel lungo elenco degli artisti non selezionati dalla giuria artistica, alla quale Carlo Conti ha affidato il compito di scegliere i brani in concorso. Quando la notizia ha fatto il giro della rete, però, l’artista ha voluto fare chiarezza, pubblicando un lungo messaggio di sfogo nelle storie del suo account Instagram. Attraverso i social network Tommaso Paradiso ha criticato la scelta di siti e giornali di “ spettacolarizzare il fallimento” e ha definito di cattivo gusto la pubblicazione di un elenco degli esclusi. " A parte il mal gusto di pubblicare queste fantomatiche liste degli esclusi, spettacolarizzare il fallimento, trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento, a parte tutto questo, non ho mai presentato nessuna canzone per il festival di Sanremo. Cazzari e maligni. Nessuna novità" , ha scritto su Instagram l’artista.

"Non mi piacciono le gare"