"Sfruttano la mia immagine dopo avermi cacciato". L'ira di Morgan su X Factor

Dopo giorni di polemiche e accuse X Factor è tornato in onda per la prima volta senza Morgan al tavolo dei giudici. Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico hanno portato avanti lo show e gli Astromare - gli ultimi talenti rimasti del team di Morgan - sono ufficialmente entrati nella squadra di Ambra. Morgan non c'era, ma in qualche modo c'è stato grazie alla messa in onda del video degli highlights, quasi interamente dedicato all'ormai ex giudice e a quanto accaduto nell'ultima puntata. Una scelta che Sky aveva già anticipato alla vigilia della diretta, ma che non è affatto piaciuta a Morgan, che ha accusato la rete e la società che produce il programma di sfruttare la sua immagine.

Lo sfogo di Morgan

" Vogliono avermi nel loro programma dopo avermi descritto in modo negativo! Mi hanno licenziato rimuovendomi da un incarico di lavoro senza motivo e ora pensano di avermi lo stesso nella loro puntata?", si è sfogato Morgan, pubblicando un video sulla sua pagina Instagram, dove ha puntato il dito contro Sky e X Factor. " Mi hanno umiliato, provocato e ora fanno una cosa immorale nei confronti di un lavoratore quale io sono. Vogliono usare la mia figura pur avendomi cacciato e convincere la gente che io sia un bruto" , ha dichiarato amareggiato l'ex Bluvertigo, che ha parlato di sfruttamento di immagine. Deluso dal trattamento riservatogli proprio da chi lo aveva cercato con insistenza per farlo tornare a X Factor - salvo poi cacciarlo prima della finale - Morgan ha aggiunto: " Dopo che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso, perché la gente lo guarda comunque. E' una scorrettezza, io gli ho portato competenza e musica. Non possono avere la botte piena e la moglie ubriaca ".

La questione Ambra

Nelle ore precedenti alla diretta, Marco Castoldi è tornato a parlare anche della lite con Ambra Angiolini e di quel "vaffa" per il quale è stato accusato di misoginia e discriminazione. "Mandare a quel paese qualcuno, perché è pessimo e perché ti sta dando fastidio, è un gesto umano, che non ha a che fare col sesso e non ha una valenza discriminatoria", ha detto Morgan, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti via WhatsApp. Poi, forte delle sue ragioni, si è detto pronto a condividere integralmente la chat Whatsapp con Ambra per mostrare la sua buonafede: "Così vediamo chi dice il vero e chi fa retorica spicciola. Chi è gentile nell'animo e chi è nullo nello spirito". Ambra non ancora risposto, ma qualcuno è pronto a scommettere che Staffelli e Striscia la notizia ci metteranno lo zampino. Intanto, la MEI, il gruppo che riunisce le etichette indipendenti italiane, ha espresso massima solidarietà a Morgan per la vicenda, che lo sta coinvolgendo da giorni.