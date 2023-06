"Ci siamo separati". L'annuncio choc di Bonolis e Bruganelli (che divorziano)

The end, direbbe lei che è amante dei libri. Titoli di coda, invece, per lui che in tv c'è da oltre quarant'anni. Comunque la si metta, la fine del matrimonio è l'esito. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli divorziano. No, questa volta non è un'indiscrezione - come quella di Dagospia circolata poche settimane fa - ma un annuncio ufficiale arrivato dalla coppia attraverso la rivista Vanity Fair. " Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati ", ha confessato la Bruganelli parlando di un addio sereno nel rispetto reciproco.

L'anticipazione fatta da Dagospia e la comparsata a Verissimo per smentire le voci sono servite solo a posticipare i tempi dell'annuncio ufficiale, che oggi non lascia poi così sorpresi. Su come e quando è finito l'amore la coppia non si esprime (" Non è una questione di date e tempo "), ma Bonolis e la Bruganelli assicurano: "Non ci sono di mezzo terze persone o amanti". (" Magari poi arriveranno ", ha scherzato il conduttore di Avanti un altro).

I problemi di coppia

A spiegare i motivi della crisi, poi sfociata nella fine del matrimonio, è stato Paolo Bonolis. Nell'intervista il conduttore romano rimane vago, ma chiarisce: " Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere". Così è maturata la decisione di dirsi addio : "Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro ".

"Accettarlo non è stato facile"

A mettere la parola fine alla relazione, coronata con il matrimonio nel 2002, sarebbe stata dunque Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non ha potuto fare altro che prenderne atto e lasciare andare la moglie. " Non è stato facile ", ha ammesso il conduttore su Vanity Fair, mentre Sonia Bruganelli si è sorpresa delle sue parole: " Per quanto si sia preso un impegno e si cerchi di adoperarsi affinché quell’impegno prosegua, se le forze interiori sono superiori a quelle esterne vanno assecondate, altrimenti proseguire può essere peggio che interrompere" . Ad allontanarli - si intuisce tra le righe delle risposte della Bruganelli - sarebbe stato un raffreddamento del rapporto: " Mi chiede cosa si è rotto? Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto ".

Perché la smentita a Dagospia