"Le cose nostre...". Il duro sfogo di Sonia Bruganelli a Verissimo

" Non dobbiamo comunicare niente ". Sonia Bruganelli è stata diretta e decisa nel comunicare ai telespettatori che in casa Bonolis non ci sarà alcun divorzio. Ospite della puntata domenicale di Verissimo, l'opinionista e autrice televisiva ha spento sul nascere il gossip che la voleva a un passo dall'addio a Paolo Bonolis. E per farlo, la Bruganelli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: " Se si tratta di ipotesi, che non vengono dai diretti interessati, bisognerebbe fare un po' più di attenzione prima di buttare nel calderone certe notizie ".

"Non ne sapevamo nulla"

Sonia Bruganelli ha fatto una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin senza essere fisicamente presente in studio. L'ex opinionista del Grande fratello vip ha optato per un collegamento esterno al quale ha partecipato anche la figlia Adele e sul finale anche il marito Paolo. Tra una clip sui tre figli e un'altra sui nipoti, Sonia è tornata a parlare anche delle voci di divorzio fatte circolare da Dagospia negli scorsi giorni. " Quando ho letto la notizia, la prima reazione è stata di stupore, non venendo da noi ci sono rimasta così. Mi sono chiesta perché visto che la comunicazione non veniva da noi", ha commentato la Bruganelli, motivando la scelta di affidare a un video Instagram dalle Maldive la smentita ufficiale: "Volevamo dimostrare che non ne sapevamo nulla" .

Nessun addio in vista