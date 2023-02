"Sono dall'avvocato...". Cosa sta succedendo tra i Ferragnez

Sui social network Chiara Ferragni e Fedez non si fanno più vedere insieme, alimentando le voci su una presunta crisi coniugale dopo la controversa settimana sanremese. Ma la coppia social per eccellenza, in realtà, negli ultimi giorni si è vista, eccome. I paparazzi di Whoopsee li hanno sorpresi fuori da un palazzo in centro a Milano nel tardo pomeriggio del giorno di San Valentino. Niente cena romantica per i Ferragnez, ma un appuntamento sul quale c'è il riserbo più totale.

Le foto non dicono molto, ma la tensione tra Chiara e Fedez si percepisce. Lei dedica più attenzioni al cellulare che al marito, lui - sguardo basso e quasi intimidito - neanche la guarda se non per osservarla di nascosto mentre si allontana per salire a bordo di un van. Ma la domanda che tutti si fanno è: cosa ci facevano Chiara e Federico in quell'edificio in pieno centro a Milano? "Terapia o avvocato ", ha ironizzato un fan sotto al post Instagram di Whoopsee, che ha pubblicato le prime foto esclusive dei Ferragnez di nuovo insieme ma distanti.

Chiara Ferragni e Fedez, divorzio in vista?

Se la prima opzione (terapia) sembra quasi scontata - visto che i due non hanno mai fatto mistero di essere seguiti da psicoterapeuti - la seconda potrebbe gettare nel panico i fan della coppia. Basti pensare che un gruppo di affezionati starebbe organizzando un flash mob a Milano (per sabato 18 febbraio) proprio per convincere la Ferry a perdonare Fedez. Da non crederci. C'è chi è pronto a scommettere, invece, che in quel palazzo i Ferragnez abbiano incontrato un noto avvocato. Secondo quanto riferito dal blogger Amedeo Venza, in quell'edificio ci sarebbe lo studio di un legale molto richiesto tra i personaggi famosi e vista l'aria gelida che tira tra i due coniugi (le foto parlano da sole) non ci sarebbe da sorprendersi. In realtà, le cose potrebbero essere molto diverse da come appaiono.

Crisi o operazione di marketing?

Alla vigilia dell'inizio del festival di Sanremo Fedez aveva annunciato una novità che riguardava la famiglia, ma aveva rinviato l'annuncio a dopo Sanremo. La rivelazione tanto attesa, però, non è arrivata. Anzi il rapper dai social è proprio sparito. Per molti l'annuncio avrebbe dovuto riguardare l'acquisto della villa sul lago di Como, un sogno coltivato a lungo dall'influencer e realizzatosi pochi mesi fa. Così le voci si sono moltiplicate: " Saranno dall'avvocato per dividersi la proprietà della nuova casa", "Saranno lì per una delle tante cause di Fedez", "Società per azioni in vista ".