"La Signora mi ha dato della mafiosa". Simona Izzo punzecchia Selvaggia Lucarelli

Ballando che vai "scazzo" che trovi. Passano gli anni ma le dinamiche nello show del sabato sera di RaiUno rimangono le stesse: danza, giudizi e risse in diretta (e pure qualche gossip). Poteva l'edizione corrente esser da meno? No (ci mancherebbe) e se di mezzo ci sono Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, allora lo scontro è assicurato in puntata e persino in altri programmi.

Durante la diretta di sabato scorso tra la giurata e la moglie di Ricky Tognazzi sono volati letteralmente stracci. Un botta e risposta tra la pista e la platea, che ha intrattenuto i telespettatori orfani, però, di un bel sacchetto di popcorn. "Attenta alle querele", l'ha buttata là Simona Izzo. "Pure le minacce, i pizzini! Simona Pizzo", ha replicato Selvaggia Lucarelli. "Hai l'ossessione della Izzo", ha ribadito la prima, mentre la seconda: "Ma parli di te in terza persona?!". Insomma, scaramucce tra prime donne, che si sono concluse in diretta ma non lontano dalle telecamere.

Già, perché il giorno dopo, ospite de "La vita in diretta", Simona Izzo è tornata sull'argomento e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. " Io non parlo della Signora. Però le dico solo che io e mio marito facciamo ditta da trentotto anni", ha chiarito senza neppure nominarla (che smacco) e aggiungendo : "Se io l'avessi oscurato, o se lui avesse oscurato me, probabilmente la nostra storia sarebbe finita e in realtà è alimentata perché la nostra leadership cambia. Io non so perché questa Signora dica queste cose ".