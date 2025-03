Da Simona Ventura ad Alba Parietti, l'ultimo saluto a Eleonora Giorgi: "Esempio di forza e coraggio""

Ascolta ora 00:00 00:00

Che fosse prossima a salutare per l'ultima volta il suo pubblico era noto da giorni, ma l'annuncio della morte di Eleonora Giorgi colpisce comunque come un pugno nello stomaco. L'attrice, che ha dedicato la sua vita al cinema e alla famiglia, lascia un vuoto incolmabile al termine della lunga battaglia combattuta contro un tumore al pancreas estremamente aggressivo. Nei cuori di familiari, fan e colleghi, però, Eleonora lascia un ricordo vivo e indelebile. Sono tanti, infatti, i personaggi famosi che, subito dopo la notizia della sua scomparsa, hanno voluto affidare ai social network un ultimo saluto per lei.

Il ricordo di familiari e colleghi sui social

Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, è stata tra le prime a pubblicare su Instagram un messaggio dedicato alla suocera, una citazione di Henry Scott Holland: " La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto". Al messaggio dell'ex gieffina ha fatto seguito quello di Simona Ventura che ha pubblicato sul web una foto in compagnia di Eleonora Giorgi e un ultimo toccante saluto: " Quanto mi dispiace Eleonora... sei stata un esempio di forza e coraggio. Sono stata fortunata ad averti conosciuto. Abbraccio fortissimo Paolo, Andrea e i loro cari. Mi mancherai ". Toccante anche il ricordo, legato a una delle ultime apparizioni pubbliche dell'attrice, scritto sui social Carlo Conti: " È stato un onore consegnarti un anno fa il David di Donatello alla carriera ". Era il 3 maggio 2024 e Eleonora Giorgi stava già combattendo la sua battaglia contro il cancro.

Il messaggio di Alba Parietti

Su Instagram anche Alba Parietti ha voluto salutare l'attrice, rivelando l'ultimo aneddoto legato all'attrice e agli ultimi giorni di vita: " Qualche giorno fa ho incontrato tuo figlio e mi ha detto: 'Sai proprio oggi la mamma mi ha parlato di te con grande affetto e parole meravigliose'. La meraviglia eri Eleonora perché tu vedevi sempre il bello negli altri. Eri un angelo d’aspetto e lo eri umanamente. Sei sempre stata una donna profondamente buona e generosa. Lo sei stata nella vita e nell’affrontare la morte con delicatezza, dolcezza e un pensiero costante sugli altri. Da te ho avuto solo cose belle. Sempre parole profonde e a favore delle donne. Non conoscevi bassezze. Niente ti ha mai tolto né sorriso né dignità. Tu sei riuscita a togliere agli altri la paura e l’angoscia che accompagna un cammino così doloroso. Sei stata la più bella e sei e rimarrai sempre, una luce, un ricordo gioioso, una carezza, un sorriso sulle labbra di tutti noi. Fai buon viaggio Eleonora, ovunque andrai porterai ".

Le parole d'amore di Verdone

Toccante anche il ricordo dell'attore e regista romano, che ha condiviso una foto sulla sua pagina Instagram, che lo ritrae felice e sorridente insieme a Eleonora Giorgi. " Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato", ha scritto Carlo Verdone su Instagram: "Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio" .

Il saluto di Myrta Merlino

Tra i tanti ricordi c'è anche quello della giornalista Myrta Merlino. Eleonora Giorgi scelse la conduttrice e il suo programma "Pomeriggio 5" per annunciare la sua malattia due anni fa. " 'Vivo come un aquilone': così mi ha scritto Eleonora in uno dei nostri bellissimi e amorevoli scambi di messaggi che non condividerò perché li custodisco gelosamente, come un tesoro di umanità e saggezza. Per me Eleonora è stato un incontro straordinario, poco prima che si ammalasse purtroppo", ha scritto Merlino sulla sua pagina Instagram, ricordando l'attrice: "L'affinità, la sorellanza, la stima sono fiorite spontanee al punto che lei mi ha voluto affidare l’annuncio pubblico della sua malattia.

Un onore, una responsabilità, un impegno a raccontare con coraggio e rigore che mai dimenticherò. Eleonora per me è stata maestra di vita, di leggerezza, di intensità, di generosità e di gratitudine. Un dono prodigioso e lucente che continuerà a guidarmi".