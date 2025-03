Da Rizzoli a Ciavarro, gli amori di Eleonora Giorgi: "I miei flirt con Warren Beatty e Massimo Troisi"

Ascolta ora 00:00 00:00

La carriera di Eleonora Giorgi è stata costellata di successi, ma a fare parlare è stata anche la sua vita privata. L'attrice ha vissuto i suoi amori sotto la luce dei riflettori e nel corso degli anni le storie con Angelo Rizzoli, Massimo Ciavarro e il romanziere Andrea De Carlo sono finite spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip.

Il dramma del fidanzato morto

La vita di Eleonora Giorgi è stata segnata in gioventù dalla tragica morte del fidanzato Alessandro Momo. L'attore, celebre per avere recitato al fianco di Laura Antonelli in "Malizia e peccato", era fidanzato con Eleonora da circa un anno quando perse la vita in un drammatico incidente in moto sul lungotevere a Roma. L'attrice venne addirittura indagata per la morte di Momo, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Era stata lei a prestargli l'Honda CB 750 Four per partire per un viaggio, ma il giovane non aveva ancora la patente.

Le nozze Angelo Rizzoli

Nel 1978, quando era uno dei volti femminili più popolari della commedia sexy all'italiana, Eleonora Giorgi conobbe l'editore Angelo Rizzoli. L'attrice stava vivendo un periodo difficile, segnato dalla separazione dei genitori e dall'uso delle droghe, e Rizzoli fu per lei un'ancora di salvezza. " Per me lui è stato l’incontro col principe azzurro. Il fatto che lui credesse in me mi obbligava a credere in me" , raccontò anni fa parlando dell'ex compagno. Nel 1979 Giorgi e Rizzoli si sposarono e un anno dopo, nel 1980, nacque il figlio Andrea. L'amore tra l'attrice e l'editore non resse, però, l'urto dello scandalo P2, che portò all'arresto di Angelo Rizzoli. A causa della vicenda, Eleonora Giorgi preferì allontanarsi dalla scena pubblica per diverso tempo.

Il flirt con Warren Beatty

Da Alain Delon a Jack Nicholson fino ad Alberto Moravia, sono molti gli uomini che l'hanno corteggiata negli anni. " Ero traumatizzata dal fatto che al cinema mi avevano trasformato in un oggetto del desiderio", raccontò anni fa. Ma tra i tanti flirt che le vennero accostati, solo uno si rivelò vero, quello con il divo americano Warren Beatty, conosciuto nel 1982. " Grande seduttore, una di quelle persone che usano armi psicologiche, adorano il narcisismo, la seduzione. Era un incredibile uomo di charme, ti faceva parlare, e aveva abitudini riservate, come me. I nostri vicini a Los Angeles erano Marlon Brando e Jack Nicholson. Brando non l’ho conosciuto, mentre un pomeriggio arriva una spider e un tizio con gli occhiali scuri e la camicia hawaiana, era Nicholson. Devo dire che lui si era fatto avanti quando non stavo più con Warren", dichiarò a Repubblica anni fa.

La passione con Troisi

Eleonora Giorgi aveva appena finito di girare "Borotalco" con Carlo Verdone quando conobbe Massimo Troisi. I due attori vissero una breve ma intensa passione, che Giorgi ricordò durante un'intervista sul Corriere: " Fu Carlo a a presentarmelo, a cena, a casa sua. Massimo era timido ma magnetico, delicato ma sicuro di sé, soffuso di grazia, di una lieve malinconia, ma pur sorridente e solare. Due anni dopo ci ritroviamo per caso, ospiti in un villaggio turistico in Costa d’Avorio. Massimo è allegro ed espansivo, ma resta per ore seduto all’ombra e io gli faccio compagnia; così, più da vicino, mi accorgo del ticchettio meccanico del suo cuore, che nel silenzio si fa più evidente: fra noi scoppia una passione improvvisa, breve e bruciante ".

La storia d'amore con Massimo Ciavarro

La storia con Massimo Ciavarro è stata sicuramente la più importante e chiacchierata. I due attori si conobbero sul set di "Sapore di mare 2" nel 1983 e tra loro fu un vero e proprio colpo di fulmine. Giorgi era reduce dal divorzio da Rizzoli e si rifugiò in campagna insieme a Ciavarro per vivere la relazione lontano dal clamore mediatico che la vicenda P2 aveva scatenato. Nel 1991 l'attrice dette alla luce Paolo, nato dalla relazione con Ciavarro, e sposò l'attore nel 1993. Tre anni dopo, senza troppo proclami, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si separarono. Era il 1996 e i motivi dell'addio li rivelò anni dopo l'attrice durante un'intervista : "Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffal e". Nonostante il divorzio, la coppia è rimasta molto legata e Ciavarro è rimasto accanto all'ex moglie fino alla fine.

L'ultima relazione con De Carlo

L'ultimo amore di Eleonora Giorgi, quello con il romanziere Andrea De Carlo, è stato senza dubbio il più riservato. Conosciuto pochi anni dopo l'addio a Ciavarro, lo scrittore fu compagno dell'attrice fino al 2007 e a lei dedicò tre libri.

Avrei dovuto conoscerlo a 16 anni. Mi ha dedicato tre libri. Voleva essere l’ospite d’onore della mia vita

All'inizio degli anni 2000 l'attrice confessò che De Carlo aveva fatto breccia nel suo cuore e che avrebbe voluto conoscerlo anni prima: "".