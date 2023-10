Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Appena terminerà questa edizione di Ballando con Stelle ci sposeremo”

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono la prima coppia che partecipa (come concorrente) al talent di Raiuno “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci e da Paolo Belli in partenza sabato 21 ottobre alle 20,35 su Raiuno. Innamoratissimi e molto diversi tra loro (la Ventura ha un carattere esplosivo e vulcanico, Terzi più pacato), sono insieme da cinque anni e convivono da quattro.

Li abbiamo incontrati in occasione della conferenza stampa del programma. Sono molto carichi, entusiasti e felicissimi di potersi esprimere nel ballo con dei maestri eccezionali (per Simona Ventura l’insegnante-coach è Samuel Peron, per Giovanni Terzi è Giada Lini). Simona Ventura e Giovanni Terzi per la prima volta lavorano insieme in un programma televisivo che li vede oltretutto antagonisti, visto che dovranno sfidarsi a colpi di danza… Ma ciò non li preoccupa affatto perché amano le sfide, si impegnano e daranno sicuramente il meglio. “Le donne in questo programma sono molto più forti degli uomini, nonostante Teo Mammucari sostenga di essere il vincitore” afferma Terzi sorridendo e senza smettere di guardare con occhi da innamorato SuperSimo. Circa le loro nozze affermano: “Avevamo già fissato la data ma poi è arrivata la chiamata a Ballando con Le Stelle. Ma quando terminerà la diciottesima edizione del programma del sabato sera di Raiuno, ogni giorno potrebbe essere quello giusto” . Ecco quello che hanno raccontato nella videointervista per ilgiornale.it.