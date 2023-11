"Sindrome da trasfusione feto fetale". Veronica Peparini svela i problemi legati alla gravidanza

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno rotto il silenzio sulla gravidanza gemellare, che la coreografa sta portando avanti da circa cinque mesi. Nelle scorse ore il ballerino e l'insegnante di "Amici" avevano fatto sapere che, nel corso di un controllo di routine, erano sorti alcuni problemi alle bambine. Le parole di Muller aveva destato molta preoccupazione tra i fan, ma la coppia non aveva chiarito di quale natura fossero i problemi. Almeno fino a poco fa, quando il danzatore e la compagna hanno voluto fare alcune precisazioni.

Veronica Peparini incinta a 52 anni

La notizia della gravidanza di Veronica Peparini aveva destato molta attenzione soprattutto per l'età della coreografa ed ex insegnante di Amici, rimasta incinta a 52 anni. "Abbiamo avuto bisogno di un aiutino", aveva detto a Verissimo Veronica, riferendosi a probabili cure ormonali fatte per poter rimanere incinta. Ma la coppia aveva comunque ricevuto l'affetto del pubblico e dei fan per questa nuova avventura. Due giorni fa la notizia di alcuni problemi insorti nella gestazione aveva scatenato gli haters, che imputavano i problemi all'età avanzata della Peparini, ma la notizia è stata smentita con forza da Muller: " Quello che sta accadendo non dipende dall'età. Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora contiamo solamente di arrivare alla fine con entrambe le piccole ".

Gravidanza a rischio

Dopo giorni di silenzio, Muller e Peparini hanno deciso di informare i loro fan sulle condizioni delle figlie e per farlo hanno pubblicato un comunicato ufficiale su Instagram. " La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale amniotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte ", ha precisato il ballerino attraverso il suo account personale, aggiungendo che la gravidanza è seguita da un team di medici specialisti in gestazioni gemellari. Poi Andreas ha spiegato cosa sta succedendo alle gemelle: " È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni quarantotto ore, perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente ".

Cos'è la sindrome da trasfusione feto fetale