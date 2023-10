“Rimasi incinta, ma non era contento della gravidanza…”. Britney Spears e la rivelazione choc su Justin Timberlake

Manca sempre meno all’uscita del libro The Woman in Me, la biografia di uno dei personaggi più controversi della scena mondiale, Britney Spears. La pop star ha deciso di raccontare la sua storia, svelando anche segreti che fino ad ora Britney è riuscita a tenere per sé. Proprio in queste ore, però, la rivista People è riuscita a risalire a delle anticipazioni che stanno lasciando tutti di stucco; in particolare, a sorprendere i fan della cantante, l’ipotesi di un’interruzione di gravidanza quando Britney era ancora molto giovane ed era legata ad un’altra icona della musica internazionale: Justin Timberlake.

La scelta di abortire

“Scoprire di essere incinta fu una sorpresa ma non una tragedia” , si legge su People che ha pubblicato in anteprima un estratto dal libro The Woman in Me. Infatti, secondo quanto scrive la popstar nella sua biografia, lei ha amato tantissimo Timberlake e avrebbe voluto una famiglia con lui: “Ho amato così tanto Justin e ho aspettato il giorno che avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto” . Tuttavia, il cantante statunitense non sarebbe dello stesso avviso: “Non era contento della gravidanza. Diceva che non eravamo pronti ad avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani” . Ricordiamo che i due sono usciti insieme tra il 1999 e il 2002 e, all’epoca, la loro love story aveva fatto sognare milioni di fan. In particolare, come riporta TMZ, Britney aveva scoperto di essere incinta alla fine del 2000, quando aveva 19 anni - la stessa età di Justin – ed era all’apice della sua carriera, esattamente dopo l'uscita dei suoi album più popolari: Baby One More Time del 1999 e Oops! I Did It Again del 2000. Tuttavia, lei sarebbe stata pronta ad avere un figlio e così riporta sulla sua biografia a proposito dell’aborto: “Se la decisione fosse stata lasciata a me, non l’avrei mai fatto. Eppure Justin era così sicuro di non voler diventare padre. Fino ad oggi, è una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto in vita mia” .

Il tormentato rapporto con il padre Jamie