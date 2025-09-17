Polemica in Germania per le rime di Fedez: "Sinner deriso e accostato a Hitler"

All'indomani della pubblicazione di alcune controverse rime, che hanno scatenato la polemica, Fedez getta benzina sul fuoco. Dopo avere tirato in ballo Carlo Acutis, il Papa, Elly Schlein e persino Stefano De Martino, Federico Lucia ha messo nel mirino Jannik Sinner, definendo il suo accento come quello di Adolf Hitler e le sue rime hanno sortito l'effetto desiderato: fare esplodere la polemica. Meno di 24 ore dopo, ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24, il rapper di Rozzano si è giustificato e ha rincarato la dose con una nuova stoccata all'indirizzo dell'altoatesino: " Bravo lui che paga le tasse a Monaco ".

Le parole di Fedez in radio

Ai microfoni di Radio24 Fedez si è giustificato: " È compito del rap analizzare l'attualità e quello che ci circonda. Questo è un piccolo verso che canterò". Il nuovo brano verrà portato al Forum di Milano nelle due date-evento del 19 e 20 settembre e a proposito di Sinner ha spiegato il perché della sua rima: " Io ho solo scritto un piccolo verso, ma non ho mica offeso lui. Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l'altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo ". Sottolineato il disinteresse verso il tennista italiano dei record - che ha fatto altrettanto scegliendo di non commentare le rime del cantante - l'ex marito di Chiara Ferragni è tornato a usare toni sarcastici per commentare alcune scelte di vita di Jannik.

L'ironia sulla residenza di Jannik

Stuzzicato da Giuseppe Cruciani sul tennista altoatesino, che dal 2020 ha la propria residenza anagrafica e fiscale nel Principato di Monaco, Fedez ha usato parole sarcastiche: "Grandissimo Sinner che sta a Monaco e non paga le tasse qua". A quel punto Cruciani lo ha incalzato: "Potessi farlo pure tu, lo faresti " e il rapper di Rozzano non si è trattenuto: " Numero uno. Ma subito ". A rispondere a Fedez - visto il silenzio di Sinner - ci hanno pensato i suoi sostenitori che sotto al post del Forum hanno commentato con la sua stessa ironia i suoi versi. " Sinner ha tutto ciò che non hai tu: educazione, dedizione, serietà. Purtroppo sto ancora cercando di capire per cosa sei famoso tu, visto il tuo quoziente intellettivo", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: " Il bello è che Sinner non sa nemmeno chi diavolo tu sia".

La reazione della stampa tedesca

Le barre di Fedez su Jannik Sinner hanno suscitato scalpore anche in Germania. L'agenzia Dpa ha raccontato così quanto accaduto nelle scorse ore: " Il numero due della classifica mondiale di tennis Jannik Sinner viene deriso da un controverso rapper italiano per il suo accento tedesco ". L'agenzia di stampa tedesca ha riportato anche numerosi commenti negativi che sono usciti sui social contro Fedez: " Vergognati.

Cosa ti è passato per la testa quando hai scritto una cosa del genere?", "Come cantante hai fallito, per me sei morto", "Una volta eri una star, perché hai bisogno di fare una cosa del genere?". L'ennesima brutta pagina per il rapper.