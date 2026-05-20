Sinner, sorpresa a Cannes: la fidanzata Laila sfila in abito da sposa

Sembrava quasi una scena da favola sul red carpet di Cannes. Elegante, sorridente e raggiante, Laila Hasanovic, la donna che da mesi viene indicata come la nuova compagna di Jannik Sinner, ha attirato tutti gli sguardi sfilando con un look che ricordava incredibilmente un abito da sposa. Un’apparizione che non è passata inosservata e che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan del campione altoatesino. Lungo, bianco, raffinato e luminosissimo sotto i flash dei fotografi, il vestito scelto dalla modella e influencer ha fatto pensare a molti a una vera e propria mise nuziale. E inevitabilmente sui social si sono moltiplicati commenti, battute e domande sul rapporto con il numero uno del tennis italiano.

Laila conquista Cannes con un look da “sposa”

La giovane è apparsa sicura di sé e perfettamente a proprio agio davanti ai fotografi del Festival di Cannes, uno degli eventi mondani più prestigiosi al mondo. Il suo outfit, dal gusto romantico ed estremamente sofisticato, ha catalizzato l’attenzione di media e pubblico. Tra pizzi, dettagli luminosi e linee morbide, il vestito richiamava in modo evidente l’estetica bridal, tanto che in molti hanno scherzato parlando di “prove generali di matrimonio” con Sinner. Nessun annuncio ufficiale, naturalmente, ma l’effetto scenico è stato impossibile da ignorare.

La relazione con Jannik Sinner

Da tempo il nome di Laila viene accostato a quello di Jannik Sinner, anche se il tennista ha sempre cercato di mantenere la massima riservatezza sulla propria vita privata. Negli ultimi mesi, però, diverse apparizioni pubbliche e alcuni dettagli social hanno alimentato i rumors su una relazione sempre più seria. Sinner, del resto, è notoriamente molto attento a separare carriera e sfera sentimentale. Anche nei momenti di maggiore esposizione mediatica, il campione azzurro ha preferito non commentare apertamente il gossip legato alla sua vita amorosa.

Un periodo d’oro per il campione azzurro

L’apparizione di Laila a Cannes arriva in un momento particolarmente importante anche per la carriera del tennista italiano. Dopo mesi da protagonista assoluto del circuito internazionale, Sinner continua a essere uno degli sportivi italiani più seguiti e amati del momento. Tra vittorie , successi commerciali e crescente popolarità internazionale, ogni dettaglio legato alla sua vita privata finisce inevitabilmente sotto i riflettori. Ed è proprio per questo che il look sfoggiato dalla compagna al Festival ha avuto un impatto così forte mediaticamente.

I social si scatenano

Nel giro di poche ore, le immagini di Laila sul red carpet hanno fatto il giro del web. Tantissimi utenti hanno commentato il vestito paragonandolo a un abito da matrimonio, mentre altri hanno ironizzato immaginando già Sinner all’altare. C’è chi ha parlato di una semplice scelta di stile e chi invece ha letto nell’outfit un piccolo messaggio simbolico. Per ora, però, non esiste alcuna conferma di nozze imminenti: resta soltanto il clamore per una delle apparizioni più chiacchierate di questa edizione di Cannes.

Eleganza e discrezione

Nonostante il grande interesse mediatico, sia Sinner sia Laila continuano a mantenere un profilo piuttosto discreto. Nessuna esposizione eccessiva, poche dichiarazioni pubbliche e una presenza social molto controllata.

E forse è anche questo alone di mistero ad alimentare ancora di più la curiosità del pubblico. Intanto, una cosa è certa: con quel look total white da vera diva, Laia è riuscita a conquistare Cannes e a trasformare una semplice passerella in uno dei momenti più commentati del festival.