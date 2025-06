Laila Hasanovic sugli spalti del Roland Garros, chi è la ragazza accostata a Jannik Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

La sua presenza sugli spalti del Philippe Chatrier di Parigi, in occasione dell'atto conclusivo del Roland Garros 2025, non è sfuggita a telecamere e macchine fotografiche: Laila Hasanovic, dunque, potrebbe essere la nuova fiamma di Jannik Sinner, come anticipato dalla stampa qualche settimana fa.

I due erano stati immortalati per la prima volta fianco a fianco per le strade di Copenaghen appena 24 ore dopo la sconfitta subita dal numero uno al mondo a Roma per opera di Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia. Un viaggio, quello in Danimarca, di cui il tennista italiano non aveva parlato sui social, presumibilmente con l'intenzione di mantenere il massimo riserbo.

La notizia era tuttavia divenuta di pubblico dominio dopo l'incontro con Mette Dahl, che lo aveva fermato per chiedergli una foto insieme. "All'inizio pensavo non potesse essere lui, aveva giocato la finale di Roma solo la sera prima" , aveva dichiarato l'ex tennista al quotidiano danese BT. "Ma poi ho provato a chiamarlo, 'Jannik!' e lui si è girato. Ho dovuto pensare in fretta, non potevo credere che passeggiasse tranquillamente, senza tifosi che lo fermassero" . Quello scatto non ha lasciato dubbi nel raffronto con la foto che ritrarrebbe Sinner al fianco di Laila Hasanovic.

Un viaggio di piacere, dunque? Jannik aveva tentato in ogni modo di non rendere pubblica la vicenda, rispondendo a una specifica domanda fatta da un giornalista danese durante un'intervista rilasciata nella stampa del Roland Garros: "No, non ero con una ragazza. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. Nient'altro" . Poi il segno sul collo "galeotto" rimarcato scherzosamente in allenamento sia da Simone Vagnozzi che da Darren Cahill: "Dai, non negare, ti conosciamo bene" , aveva scherzato il coach australiano.

Ora la conferma di una "liaison" tra i due potrebbe arrivare dalla presenza della ragazza sugli spalti del Philippe Chatrier nell'atto conclusivo del Major parigino, terminato purtroppo con una cocente sconfitta per Sinner. Ma chi è Laila Hasanovic? La giovane, che vanta origini bosniache, è nata a Copenaghen l'8 novembre del 2000 e lavora come modella: pur vivendo in Danimarca, dove si è incontrata col tennista italiano, si sposta di frequente proprio per gli impegni relativi alla propria principale attività. Nel suo profilo Instagram da circa 350mila followers, condivide gli scatti della sua quotidianità, tra lavoro e vacanze, ma non vi è alcun accenno a Jannik. Idem per quanto concerne il profilo del numero uno al mondo: chiara l'intenzione da parte dei due di mantenere il massimo riserbo.

Hasanovic è stata compagna di Mick Schumacher, con cui ha avuto un lungo

rapporto sentimentale, conclusosi improvvisamente e senza alcuna spiegazione ufficiale nel 2025. Il loro legame è stato comunque così solido da permettere alla 24enne di "incontrare il suocero" Michael almeno in una circostanza.