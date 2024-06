Il Sistina, le nozze, i tradimenti: la storia d'amore tra Sabrina Ferilli e Andrea Perone

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabrina Ferilli ha spento 60 candeline. L'attrice romana, classe 1964, è uno dei volti più popolari e amati del cinema italiano e della televisione. Il suo talento e la sua indiscussa bellezza l'hanno portata a finire sulle copertine di molte riviste, ma è anche per la chiacchierata relazione con l'ex marito Andrea Perone, che Sabrina Ferilli è salita alla ribalta della cronaca rosa tra gli anni '90 e il 2005.

L'incontro al Sistina

È il 1997. Sabrina Ferilli è uno dei volti più popolari e amati del cinema italiano. Dopo una lunga serie di film e fiction di successo, Sabrina decide tornare in teatro con la commedia musicale "Un paio d'ali", dove recita al fianco di Maurizio Micheli e Maurizio Mattioli. Al teatro Sistina, dove Sabrina va in scena tutte le sere, lavora anche Andrea Perone, fonico e i due si innamorano. "Ci vedevamo tutte le sere. Una sera che ero particolarmente giù lo incrocio per le scale, e mi fa un sorriso enorme, immenso, che mi apre il cuore. Mi sono innamorata subito", racconterà anni dopo l'attrice parlando di Andrea. L'amore tra l'attrice e l'addetto ai lavori del Sistina è travolgente e i due vengono paparazzati a Roma innamorati, finendo sulle copertine delle maggiori riviste di gossip.

Tra carriera e amore

Dal 1999 al 2001 Sabrina Ferilli vive un periodo d'oro della sua carriera. Spalleggiata e sostenuta dal compagno Andrea, gira tre film per il cinema ("I fobici", "Le giraffe" e "A ruota libera") e diventa protagonista di due fiction "Commesse" e "Le ali della vita", che riscuotono un enorme successo in tv. Sabrina è instancabile e accetta di prendere parte anche alle riprese di "Come l'America", miniserie nella quale recita al fianco di Massimo Ghini. Alle prime dei suoi film e sui red carpet accanto a lei c'è sempre Andrea Perone, il compagno che Sabrina sogna di sposare. Di nozze la coppia non parla, ma per la stampa rosa ci sono tutte le premesse per i fiori d'arancio.

Le nozze a Fiano Romano

13 luglio 2003. Sabrina Ferilli e Andrea Perone si uniscono in matrimonio a Fiano Romano. Decine di fan e curiosi si radunano davanti al Castello Ducale per accogliere Sabrina, che indossa un sinuoso abito da sposa in raso con strascico di dieci metri (firmato Alessandro Dell'Acqua) e tra le mani stringe un bouquet rosa. Il paesino di Fiano è blindato, il rito civile si celebra a porte chiuse con oltre venti vigilantes a garantire la sicurezza di sposi e invitati. Al termine della celebrazione, Sabrina e Andrea salutano i fan dell'attrice per poi festeggiare nella tenuta di Ripolo a Bracciano. "Al matrimonio do un valore assoluto. Può succedere di tutto nella vita, ma nella mia famiglia non esistono separazioni", dichiara brevemente Sabrina subito dopo il sì.

Il figlio mai arrivato e la tv

Subito dopo le nozze le riviste di cronaca rosa si scatenano e parlando di Sabrina Ferilli presto mamma. Per i più pettegoli, l'attrice romana è pronta ad allargare la famiglia, ma in realtà un figlio non sembra essere nei piani di Sabrina e Andrea. Lui è impegnato in nuove attività imprenditoriali, mentre lei accetta diversi ruoli principalmente per la televisione. Gira la miniserie "Rivoglio i miei figli" e poi la fiction "Al di là delle frontiere" e entra nel cast di "La terra del ritorno". Poi nel 2004 è Dalida nell'omonima miniserie, ruolo che la porta alla ribalta della scena pubblica. Per lei sembra esserci tempo solo per il lavoro e l'amore per il marito Andrea.

Il tradimento poi la crisi

Estate 2005. Sulle riviste di gossip si fa largo una voce insistente che vuole Sabrina e Andrea in crisi. I due non si fanno più vedere insieme e l'attrice è sempre più concentrata sul lavoro tra fiction e film. Si vocifera che Perone abbia una relazione extraconiugale con una showgirl, ma le prove non ci sono, almeno fino a luglio. In piena estate la rivista Oggi pubblica le compromettenti immagini di Perone su uno yacht al largo delle isole Eolie in compagnia di una ragazza somigliante alla moglie. Le foto lo ritraggono in atteggiamenti intimi e il nome dell'avvenente "amante", Sara Varone, la giovanissima co-conduttrice di Buona Domenica. Sabrina Ferilli non rilascia dichiarazioni ma prende la difficile decisione di allontanare il marito dalla casa coniugale. È l'inizio della fine.

L'annuncio del divorzio

Il 24 agosto 2005 esce un comunicato ufficiale che conferma la fine del matrimonio tra Sabrina Ferilli e Andrea Perone.

"Essendo già sorte tra i coniugi alcune incomprensioni tali da determinare l'allontanamento di Perone dalla casa coniugale dalla seconda metà di luglio e che a seguito di quanto verificatosi non vi è più possibilità di riconciliazione è stata decisa la separazione consensuale", scrive l'Massimo Lauro, legale di entrambi. Pochi mesi dopo Sabrina incontrò l'uomo al quale è tuttora legata, Flavio Cattaneo, manager sposato nel 2011. Di Andrea Perone, invece, si sono perse le tracce.