"So che la Coop...". L'ironia di Pieraccioni sullo spot Esselunga

Diffuso sulle reti nazionali da meno di una settimana, lo spot Esselunga continua a tenere banco. La trama del corto "La pesca" la conoscono tutti, con la bambina triste per la separazione dei genitori e il suo tentativo, attraverso un gesto tenere, di riunire la famiglia. La sinistra è riuscita a fare polemica pure su questa pubblicità, le solite banalità strumentali per attirare un po' di attenzione, senza dimenticare l'immarcescibile doppiopesismo. Ma c'è anche un lato più divertente, legato indissolubilmente ai social network: la pioggia di parodie e ironie. Uno degli spunti più divertenti lo ha regalato Leonardo Pieraccioni.

Molto attivo sui suoi profili con video divertenti, l'artista toscano ha "annunciato" lo spot pubblicitario in rampa di lancio per la Coop, storica rivale di Esselunga: "Ho visto il tenerissimo spot dell'Esselunga con la famiglia separata, in cui la bambina dà la pesca al babbo di nascosto alla mamma e gli dice 'tieni, questa te la regala la mamma'. So che la Coop sta preparando uno spot con la famiglia tradizionale" . Pieraccioni ha poi continuato: "Nello spot si vedrà la bambina che va dal babbo e gli dà un pacchetto di preservativi e gli dice 'tieni, questi te li dà la mamma per quando vai a giocare a paddle con Eleonora, stanotte ha letto i messaggi sul telefonino'. E vissero tutti felici e contenti".

Si tratta ovviamente di pura ironia, ma il video di Pieraccioni è diventato virale nel giro di poche ore. Ma l'artista non è l'unico ad aver realizzato un video dedicato allo spot Esselunga. Il Terzo Segreto di Satira si è iscritto all'elenco delle parodie con una versione decisamente caustica: “La mamma mi manda la pesca? Ma la mamma sa che mi fa schifo, ed è pure settembre, è fuori stagione”.