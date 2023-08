Quella sofferenza mista all'ottimismo legato all'Italia, cosa rivela la grafia di Zaki

Dalla firma e dalla scrittura datata 16.06.2021 di Patrick Zaki emerge uno stato psichico di sofferenza o comunque caratterizzato da una comunicazione ristretta e tormentata, anche se il soggetto appare sempre lucido cognitivamente cercando di lottare per ottenere e dimostrare una paternità ideale che gli permetta di sostenere in modo ostinato il proprio credo. Questo si evince dalle lettere iniziali grandi rispetto alle restanti lettere minori quasi difficili da leggere. Ciò dimostra che le emozioni in Patrick Zaki sono sempre sotto il torchio dell’emotività.

La sensibilità lo porta anche ad avere momenti di chiusura introspettiva che può aver dato avvia a punte di sconforto, specie nei momenti di maggiore stress.

Tuttavia, la grafia ci dà anche un dato importante della personalità di Patrick: quando parla dell’Italia la forma delle lettere diventa più chiara ed esse sono ben disegnate e riconoscibili. Forse un guizzo, un risveglio di ottimismo e un senso di appartenenza lo rendono più sicuro; egli è come un fanciullo che, nel gioco della propria esistenza, ricerca la speranza che qualcosa di buono possa accadere (vedi firma chiara con lettere grandi).

Patrick non ha mai cessato di vivere momenti alternanti tra sfiducia e voglia di essere protagonista, tra ideale di successo e fragilità emotiva. Si tratta di una tipicità dell’età giovanile dove il soggetto mette in gioco sé stesso, a volte non soppesando adeguatamente le proprie forze rispetto alle prove da superare; a volte, invece, con la testardaggine tipica del ragazzo che è consapevole del fatto che alla fine riuscirà ad uscire dalla triste esperienza provata.